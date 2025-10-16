Vader Earnest Stewart op ic tijdens afgelopen transferperiode: ‘Het was ‘kantje boord’’

Earnest Stewart maakte een zware periode door tijdens de afgelopen transferwindow. Zijn vader lag, tussen al het PSV-transfergeweld door, op de intensive care met een longontsteking. Dat is te zien in Ever Change A Winning Team, de tweedelige documentaire over de afgelopen transferperiode van PSV.

Voetbal International kreeg een voorinzage van de docu en deelde woensdagochtend zes opvallende bevindingen. Een daarvan was de zware periode die PSV-technisch directeur Stewart doormaakte tijdens de transferperiode. “Zo lag zijn vader twee, drie dagen op de intensive care met een longontsteking. Hij is hartpatiënt en het was twee nachten ‘kantje boord’”, schrijft VI.

Door de afwezigheid van Stewart nam Marcel Brands tijdelijk de honneurs waar. Stewart liet VI dinsdag weten dat het op dit moment ‘heel goed’ gaat met zijn vader. “Ik ga zo naar mijn ouders toe, ze zijn 57 jaar getrouwd. Én mijn schoonvader is jarig. In die drie dagen deze zomer had ik dit niet gedacht. Het was echt wel penibel en heeft impact gehad op alles. Je voert gesprekken in het ziekenhuis met je zus, moeder en broertje die niet leuk zijn”, aldus de td van de regerend landskampioen.