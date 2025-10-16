Live voetbal

Vader Earnest Stewart op ic tijdens afgelopen transferperiode: ‘Het was ‘kantje boord’’

Vader Earnest Stewart op ic tijdens afgelopen transferperiode: ‘Het was ‘kantje boord’’
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
16 oktober 2025, 06:25   Bijgewerkt: 15 oktober 2025, 11:48

Earnest Stewart maakte een zware periode door tijdens de afgelopen transferwindow. Zijn vader lag, tussen al het PSV-transfergeweld door, op de intensive care met een longontsteking. Dat is te zien in Ever Change A Winning Team, de tweedelige documentaire over de afgelopen transferperiode van PSV.

Voetbal International kreeg een voorinzage van de docu en deelde woensdagochtend zes opvallende bevindingen. Een daarvan was de zware periode die PSV-technisch directeur Stewart doormaakte tijdens de transferperiode. “Zo lag zijn vader twee, drie dagen op de intensive care met een longontsteking. Hij is hartpatiënt en het was twee nachten ‘kantje boord’”, schrijft VI.

Artikel gaat verder onder video

Door de afwezigheid van Stewart nam Marcel Brands tijdelijk de honneurs waar. Stewart liet VI dinsdag weten dat het op dit moment ‘heel goed’ gaat met zijn vader. “Ik ga zo naar mijn ouders toe, ze zijn 57 jaar getrouwd. Én mijn schoonvader is jarig. In die drie dagen deze zomer had ik dit niet gedacht. Het was echt wel penibel en heeft impact gehad op alles. Je voert gesprekken in het ziekenhuis met je zus, moeder en broertje die niet leuk zijn”, aldus de td van de regerend landskampioen.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hedwiges Maduro en Dave Vos

Hedwiges Maduro is na komst Fred Grim erg verbaasd over vertrek van Dave Vos bij Ajax

  • Gisteren, 22:07
  • Gisteren, 22:07
Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
Brief van Earnest Stewart aan Lucas Perez

Lucas Perez krijgt vijf maanden na PSV-vertrek plots brief van Earnest Stewart

  • Gisteren, 13:30
  • Gisteren, 13:30
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel