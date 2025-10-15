Live voetbal

PSV bevestigt: Szymański en Hamer in beeld bij mogelijk vertrek Joey Veerman

PSV-middenvelder Joey Veerman in de uitwedstrijd tegen FC Twente
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
15 oktober 2025, 08:50

PSV trok afgelopen transferzomer de stekker uit een overgang van Joey Veerman naar Brentford. De Engelse club deed aan het einde van de window twee pogingen om de middenvelder over te nemen van de Eindhovenaren. PSV had drie alternatieven bij een vertrek van de sterkhouder. Twee daarvan waren oud-Feyenoorders.

De documentaire Ever Change A Winning Team van PSV Play geeft een inkijkje in de transferzomer van PSV. Voetbal International kreeg een voorinzage van de beelden en deelde zes opvallende bevindingen Eén van die zaken is de concrete interesse van Brentford in Veerman, die tegen het einde van de markt twee biedingen kreeg vanuit Engeland.

De Premier League-club had volgens VI een bruto som van bijna dertig miljoen euro over voor de middenvelder, die zelf graag een transfer wilde maken. PSV kreeg het laatste voorstel op zaterdagochtend en trok uiteindelijk op zondagmiddag de stekker uit de onderhandelingen, toen drie alternatieven voor Veerman waren besproken door de directie.

VI weet twee van de drie alternatieven te noemen: Gustavo Hamer (Sheffield United) en Sebastian Szymański (Fenerbahçe). Beide middenvelders hebben een verleden bij Feyenoord. De transfer van Veerman ging niet door omdat de PSV-directie niet wist of één van de drie alternatieven haalbaar was.

descheids
366 Reacties
27 Dagen lid
564 Likes
descheids

  
    


Nou de enige en juiste keuze om Veerman te houden. Van Hamer of Szymanski doe je wel een jasje of 10 bij uit.

Hops
376 Reacties
1.114 Dagen lid
1.094 Likes
Hops

  
    


@descheids. Daar is die weer met domme opmerkingen

12deman
551 Reacties
108 Dagen lid
399 Likes
12deman

  
    


Kameraden, PSV kan Szymanski helemaal niet betalen.

Arena
1.172 Reacties
65 Dagen lid
2.687 Likes
Arena

  
    


Kameraden, de onzichtbare man is er weer. Denkt dat ie bij Psv op de bankrekening kan kijken. En dat terwijl Psv meer geld heeft dan z'n eigen clubje. Haha.

RobinF
81 Reacties
751 Dagen lid
506 Likes
RobinF

  
    


Pisvee blijft gecharmeerd van oud Feyenoord spelers.

Arena
1.172 Reacties
65 Dagen lid
2.687 Likes
Arena

  
    


Ik neem aan dat we op z'n minst gewoon de naam van een club op een normale manier kunnen typen , of niet? Ook al is het niet jouw club, wat jij doet slaat natuurlijk nergens op. Kinderachtig.

RobinF
81 Reacties
751 Dagen lid
506 Likes
RobinF

  
    


Zegt meneer Arena, die alleen maar aan het trollen is hier.

