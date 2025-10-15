PSV trok afgelopen transferzomer de stekker uit een overgang van naar Brentford. De Engelse club deed aan het einde van de window twee pogingen om de middenvelder over te nemen van de Eindhovenaren. PSV had drie alternatieven bij een vertrek van de sterkhouder. Twee daarvan waren oud-Feyenoorders.

De documentaire Ever Change A Winning Team van PSV Play geeft een inkijkje in de transferzomer van PSV. Voetbal International kreeg een voorinzage van de beelden en deelde zes opvallende bevindingen Eén van die zaken is de concrete interesse van Brentford in Veerman, die tegen het einde van de markt twee biedingen kreeg vanuit Engeland.

Artikel gaat verder onder video

De Premier League-club had volgens VI een bruto som van bijna dertig miljoen euro over voor de middenvelder, die zelf graag een transfer wilde maken. PSV kreeg het laatste voorstel op zaterdagochtend en trok uiteindelijk op zondagmiddag de stekker uit de onderhandelingen, toen drie alternatieven voor Veerman waren besproken door de directie.

VI weet twee van de drie alternatieven te noemen: Gustavo Hamer (Sheffield United) en Sebastian Szymański (Fenerbahçe). Beide middenvelders hebben een verleden bij Feyenoord. De transfer van Veerman ging niet door omdat de PSV-directie niet wist of één van de drie alternatieven haalbaar was.