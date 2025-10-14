In Vandaag Inside klinkt er overwegend lof voor Curaçao, vanwege de prestatie die het elftal van bondscoach Dick Advocaat afgelopen neerzette tegen Jamaica (2-0 zege). Tafelgast Valentijn Driessen is echter minder onder de indruk.

Curaçao won afgelopen zaterdag in eigen huis met 2-0 van favoriet Jamaica, door doelpunten van Livano Comeencia en Kenji Gorré. Het team van Advocaat houdt daarmee zicht op plaatsing voor het WK van volgend jaar: Curaçao staat knap eerste Groep B, met zeven punten uit drie duels en houdt Jamaica, Trinand en Tobago en Bermuda daarmee voorlopig onder zich.

“Ik vond het razendknap, want de kleinste speler van Jamaica was 2,03 meter. Het waren kasten van gasten, joh”, zegt Van der Gijp maandagavond in Vandaag Inside. De analist en oud-voetballer heeft ook genoten van voormalig PSV-spits Jürgen Locadia, die sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij de Spaanse vierdeklasser CF Intercity nog geen club vond. “Zelfs Locadia deed het goed en kon nog met die gasten van Jamaica mee. Het was een hartstikke leuk wedstrijdje”, aldus Van der Gijp.

Driessen deelt het optimisme van Van der Gijp niet. “Het leek echt nergens op. Het was leuk dat ze wonnen, maar Locadia is twintig kilo te zwaar en kan nauwelijks nog bewegen”, reageert de journalist van De Telegraaf. “Het spel was ongestructureerd. Dat ben ik helemaal niet van Dick gewend. Normaal zijn die ploegen verdedigend heel goed en spelen ze netjes. Ik was er niet zo weg van.”

