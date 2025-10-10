Live voetbal

Johan Derksen vergelijkt Louis van Gaal met Donald Trump na uitspraken over Andries Jonker

Trump, Derksen, Van Gaal
Foto: © Imago/realtimes

Tijmen Gerritsen
10 oktober 2025, 22:31

Johan Derksen heeft met grote verbazing naar Louis van Gaal gekeken. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal deed donderdag tegenover Portugese media een goed woordje voor Andries Jonker, die mogelijk aan de slag gaat bij Benfica. Een Trumpiaans interview van Van Gaal, stelt Derksen.

"Andries Jonker was een geweldige assistent-trainer bij mij. Wanneer je een assistent van mij bent, dan ben je ook geweldig. Anders ben je mijn assistent niet", zei Van Gaal donderdag onder meer bij de presentatie van Jonker bij Benfica. Hij geldt bij de Portugese topclub als kandidaat om directeur voetbal te worden.



Of Jonker dat daadwerkelijk wordt, is nog even afwachten. Eind oktober vinden er presidentsverkiezingen plaats bij Benfica en als Martim Mayer de verkiezingen wint, zal hij Jonker aanstellen als directeur voetbal.

De uitspraken van Van Gaal zorgen voor hilariteit in de studio van Vandaag Inside. Derksen weet niet wat hij ziet: "Ik zit naar Louis te kijken en ik denk: dit is Donald Trump. Hij is helemaal vol en gek van zichzelf. Ik kijk er dan ook echt niet van op als Louis van Gaal straks ook de Nobelprijs voor de Vrede wil winnen."



jurgen😎👍
8 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind Louis van Gaal de beste trainer aller tijden en niemand zal bij hem in de buurt gaan komen. Als klein kind keek ik altijd naar de CL winsten van Ajax. Dat was een mooie tijd. De meest succesvolle Nederlandse club allertijden ook nog eens.





