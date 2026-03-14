Scheidsrechter Rob Dieperink zorgt zaterdagavond voor verbazing bij de kijkers van het Eredivisieduel tussen Ajax en Sparta Rotterdam. De arbiter trok in de eerste helft geen enkele kaart, al leek vooral meermaals naar een gele prent te solliciteren.

Martins Indi maakte in het eerste bedrijf twee overtredingen die rijp leken voor geel, maar Dieperink besliste dus anders. Het leidde tot veel verbaasde reacties op X. "Dieperink zijn kaarten liggen nog in de kleedkamer", schrijft een kijker bijvoorbeeld. "Kan iemand Dieperink bijpraten over gele kaarten? Vervangen mag ook", schrijft een ander. Een derde kijker vindt dat Dieperink op een andere scheidsrechter begint te lijken: "Hij gaat Bas Nijhuis imiteren."

Eerder deze week was Dieperink ook al de gebeten hond bij het Champions League-duel tussen Bayer Leverkusen en Arsenal. In de heenwedstrijd in de achtste finale van het miljardenbal deed hij dienst als VAR en greep hij in de slotfase niet in toen scheidsrechter Halil Umut Meler de Engelsen een strafschop gaf na een op het oog wel heel lichte overtreding van Malilk Tillman op Noni Madueke. Kai Havertz benutte het buitenkansje en bepaalde de eindstand zo op 1-1.