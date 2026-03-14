Dieperink verbijstert kijkers Ajax-Sparta: 'Heeft hij geen kaarten op zak?'

14 maart 2026, 22:17
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

Scheidsrechter Rob Dieperink zorgt zaterdagavond voor verbazing bij de kijkers van het Eredivisieduel tussen Ajax en Sparta Rotterdam. De arbiter trok in de eerste helft geen enkele kaart, al leek vooral Bruno Martins Indi meermaals naar een gele prent te solliciteren.

Martins Indi maakte in het eerste bedrijf twee overtredingen die rijp leken voor geel, maar Dieperink besliste dus anders. Het leidde tot veel verbaasde reacties op X. "Dieperink zijn kaarten liggen nog in de kleedkamer", schrijft een kijker bijvoorbeeld. "Kan iemand Dieperink bijpraten over gele kaarten? Vervangen mag ook", schrijft een ander. Een derde kijker vindt dat Dieperink op een andere scheidsrechter begint te lijken: "Hij gaat Bas Nijhuis imiteren."

Eerder deze week was Dieperink ook al de gebeten hond bij het Champions League-duel tussen Bayer Leverkusen en Arsenal. In de heenwedstrijd in de achtste finale van het miljardenbal deed hij dienst als VAR en greep hij in de slotfase niet in toen scheidsrechter Halil Umut Meler de Engelsen een strafschop gaf na een op het oog wel heel lichte overtreding van Malilk Tillman op Noni Madueke. Kai Havertz benutte het buitenkansje en bepaalde de eindstand zo op 1-1.

Ajax - Sparta

Ajax
4 - 0
Sparta Rotterdam
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bruno Martins Indi

Team: Sparta
Leeftijd: 34 jaar (8 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
22
1
2024/2025
AZ
10
0
2023/2024
AZ
14
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

