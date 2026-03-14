LIVE Eredivisie | Ajax oogt fris in en gaat met verdiende voorsprong rusten

Óscar García debuteert zaterdagavond (21.00 uur) op de bank bij de hoofdmacht van Ajax. De opvolger van ontslagen trainer Fred Grim moet met nog acht duels voor de boeg de in crisis verkerende Amsterdammers naar de derde plek in de Eredivisie zien te loodsen. In de Johan Cruijff Arena komt nummer zeven Sparta Rotterdam op bezoek. De ploeg van Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 na slechts elf duels werd ontslagen bij Ajax, was eerder dit seizoen nog heel dicht bij een overwinning op de Amsterdammers. Oscar Gloukh zorgde op Het Kasteel in minuut 97 voor de 3-3. Wordt het zaterdagavond om 21.00 uur wederom een spektakelstuk tussen Ajax en Sparta? In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax – Sparta.

LIVE Eredivisie | Ajax - Sparta Sorteer op: Laatste Oudste 🔄 45' - Dubbele wissel bij Sparta Sambo en Santos komen in het veld voor Van Bergen en Martes. 45+1' - Rust (2-0) Ajax gaat met een verdiende voorsprong de rust in. Het elftal van Garciá maakt een frisse indruk. 45' - Één minuut extra (2-0) De extra tijd van de eerste helft bedraagt één minuut. 44' - Sparta probeert nog iets (2-0) Van Bergen, die de meest dreigende speler aan de kant van Sparta is, gooit de bal nog één keer voor. Van Crooij kan er met zijn hoofd niet bij en de bal rolt naast het doel over de achterlijn. 43' - Vrije trap Ajax (2-0) Berghuis staat achter de bal, maar tikt hem breed op Godts. De jonge Belg schiet de bal in de muur. 42' - Dieperink vergeet weer geel te geven (2-0) Nadat Dieperink bij de overtreding voorafgaand aan de vrije trap van de eerste goal vergeet geel te geven doet hij dat nu weer. Martins-Indi houdt opzichtig vast op de rand van de zestien, de scheids fluit en geeft een vrije trap, maar trekt geen kaart. 39' - Poging van Ajax (2-0) Konadu weet de corner in één keer te raken, de bal gaat over het doel. 37' - Redding van Paes (2-0) Een goede voorzet beland op het hoofd van Laurtisen, die Šutalo klopt in een kopduel. De keeper van Ajax weet te redden. 34' - Weer dreiging van Ajax (2-0) De Amsterdammers houden druk op de verdediging van Sparta, die op hun beurt de bal elke keer niet goed weg weten te werken. ⚽ 32' - Nu wel Berghuis (2-0) BREAKING Rosa wurmt zich langs twee verdedigers van Sparta en kan voorgeven op Steur. De jonge middenvelder probeert het maar wordt geblokt, maar Quintero werkt de bal niet goed weg. Hij kan worden meegegeven aan Berghuis die hard binnenschiet. 30' - Kans voor Ajax (1-0) De thuisploeg is weer gevaarlijk. Drommel kan een doelpunt voorkomen. 28' - Schot van Ajax (1-0) Berghuis verlost zichzelf met zijn aanname van Martins-Indi en krijgt ruimte om uit te halen. Het schot gaat een meter over het doel. 26' - Kans voor Ajax (1-0) Een inzet van Godts beland in de handen van Drommel. 🔄 23' - Regeer er af (1-0) Het lijkt er bij de jonge verdediger op dat het in zijn hamstring schiet. Hij verlaat het veld met veel pijn. Jorthy Mokio is zijn vervanger. 21' - Poging van Ajax (1-0) Een bal beland na een corner voor de voeten van Rosa die het van heel ver probeert. De bal zwaait gigantisch af. Laad meer