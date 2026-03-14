Live voetbal 7

LIVE Eredivisie | Ajax oogt fris in en gaat met verdiende voorsprong rusten

14 maart 2026, 20:55   Bijgewerkt: 21:55
AJASPA
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

Óscar García debuteert zaterdagavond (21.00 uur) op de bank bij de hoofdmacht van Ajax. De opvolger van ontslagen trainer Fred Grim moet met nog acht duels voor de boeg de in crisis verkerende Amsterdammers naar de derde plek in de Eredivisie zien te loodsen. In de Johan Cruijff Arena komt nummer zeven Sparta Rotterdam op bezoek. De ploeg van Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 na slechts elf duels werd ontslagen bij Ajax, was eerder dit seizoen nog heel dicht bij een overwinning op de Amsterdammers. Oscar Gloukh zorgde op Het Kasteel in minuut 97 voor de 3-3. Wordt het zaterdagavond om 21.00 uur wederom een spektakelstuk tussen Ajax en Sparta? In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax – Sparta.

LIVE Eredivisie | Ajax - Sparta

Sorteer op:

Nu

22:04

🔄 45' - Dubbele wissel bij Sparta

Sambo en Santos komen in het veld voor Van Bergen en Martes.

18m geleden

21:47

45+1' - Rust (2-0)

Ajax gaat met een verdiende voorsprong de rust in. Het elftal van Garciá maakt een frisse indruk.

18m geleden

21:46

45' - Één minuut extra (2-0)

De extra tijd van de eerste helft bedraagt één minuut.

19m geleden

21:45

44' - Sparta probeert nog iets (2-0)

Van Bergen, die de meest dreigende speler aan de kant van Sparta is, gooit de bal nog één keer voor. Van Crooij kan er met zijn hoofd niet bij en de bal rolt naast het doel over de achterlijn.

21m geleden

21:44

43' - Vrije trap Ajax (2-0)

Berghuis staat achter de bal, maar tikt hem breed op Godts. De jonge Belg schiet de bal in de muur.

22m geleden

21:43

42' - Dieperink vergeet weer geel te geven (2-0)

Nadat Dieperink bij de overtreding voorafgaand aan de vrije trap van de eerste goal vergeet geel te geven doet hij dat nu weer. Martins-Indi houdt opzichtig vast op de rand van de zestien, de scheids fluit en geeft een vrije trap, maar trekt geen kaart.

25m geleden

21:39

39' - Poging van Ajax (2-0)

Konadu weet de corner in één keer te raken, de bal gaat over het doel.

27m geleden

21:38

37' - Redding van Paes (2-0)

Een goede voorzet beland op het hoofd van Laurtisen, die Šutalo klopt in een kopduel. De keeper van Ajax weet te redden.

30m geleden

21:35

34' - Weer dreiging van Ajax (2-0)

De Amsterdammers houden druk op de verdediging van Sparta, die op hun beurt de bal elke keer niet goed weg weten te werken.

31m geleden

21:33

⚽ 32' - Nu wel Berghuis (2-0)

Rosa wurmt zich langs twee verdedigers van Sparta en kan voorgeven op Steur. De jonge middenvelder probeert het maar wordt geblokt, maar Quintero werkt de bal niet goed weg. Hij kan worden meegegeven aan Berghuis die hard binnenschiet.

33m geleden

21:32

30' - Kans voor Ajax (1-0)

De thuisploeg is weer gevaarlijk. Drommel kan een doelpunt voorkomen.

36m geleden

21:28

28' - Schot van Ajax (1-0)

Berghuis verlost zichzelf met zijn aanname van Martins-Indi en krijgt ruimte om uit te halen. Het schot gaat een meter over het doel.

37m geleden

21:27

26' - Kans voor Ajax (1-0)

Een inzet van Godts beland in de handen van Drommel.

40m geleden

21:25

🔄 23' - Regeer er af (1-0)

Het lijkt er bij de jonge verdediger op dat het in zijn hamstring schiet. Hij verlaat het veld met veel pijn. Jorthy Mokio is zijn vervanger.

42m geleden

21:22

21' - Poging van Ajax (1-0)

Een bal beland na een corner voor de voeten van Rosa die het van heel ver probeert. De bal zwaait gigantisch af.

0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
801 Reacties
1.265 Dagen lid
3.803 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die Michiel Teeling is voor Ajax

CG
3.230 Reacties
964 Dagen lid
13.746 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we op een zéér zware swing/draai afwachten!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.791 Reacties
1.265 Dagen lid
19.536 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan zo genieten van Steur, heerlijk!

CG
3.230 Reacties
964 Dagen lid
13.746 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vindt Berghuis en Godts ook goed. Soms zag ik ook even kort het Barcelona spel aanwezig bij ons!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
801 Reacties
1.265 Dagen lid
3.803 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die Michiel Teeling is voor Ajax

CG
3.230 Reacties
964 Dagen lid
13.746 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we op een zéér zware swing/draai afwachten!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.791 Reacties
1.265 Dagen lid
19.536 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan zo genieten van Steur, heerlijk!

CG
3.230 Reacties
964 Dagen lid
13.746 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vindt Berghuis en Godts ook goed. Soms zag ik ook even kort het Barcelona spel aanwezig bij ons!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Sparta

Ajax
21:00
Sparta Rotterdam
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws