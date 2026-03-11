Bayer Leverkusen en Arsenal hebben elkaar woensdagavond op een gelijkspel gehouden in de achtste finale van de Champions League (1-1). Opvallend is dat de Nederlandse scheidsrechter Rob Dieperink de gebeten hond na het laatste fluitsignaal.
Met acht overwinningen in acht wedstrijden in de competitiefase kende Arsenal tot dusverre een perfecte Champions League-campagne. In Duitsland wilde de koploper van de Premier League die status behouden tegen Bayer Leverkusen. De kampioen van de Bundesliga in seizoen 2023/24 won het tweeluik in de tussenronde van Olympiakos.
De speelstijl van Arsenal wordt, ondanks de bijna perfecte resultaten in de Champions League en Premier League, niet bepaald toegejuicht. De ploeg van Mikel Arteta is met name succesvol in standaardsituaties. 32% van de gemaakte doelpunten werd gemaakt vanuit een spelopvatting.
De socialmediakanalen van Bayer Leverkusen speelden hier ludiek op in, met een post op X met de tekst ‘No corners allowed’. Zelfs de spelers van de nummer zes van Duitsland volgden dit devies op: Arsenal kreeg geen enkele corner in de eerste helft, en dat was voor het eerst dit seizoen in de Champions League. De kansen waren daarom spaarzaam in het eerste bedrijf, al raakte Gabriel Martinelli wel een keer de paal.
De tweede helft startte een stuk leuker. Arsenal-doelman David Raya moest handelend optreden na een kopbal van Terrier. Uit de corner die erop volgde, was het wel raak. Robert Andrich knikte een hoekschop – normaal dus het handelsmerk van Arsenal – binnen bij de tweede paal. Dat doelpunt zorgde voor de nodige verbazing. Zelfs Kasper Hjulmand, de trainer van Leverkusen, meldde zich bij de standaardsituatietrainer van Arsenal, Nicolas Jover.
Vervolgens moest Arsenal dus wel komen, en volgden er ook wat corners. Leverkusen overleefde de specialiteit van het huis en verdedigde massaal.
Tóch wist Arsenal nog op gelijke hoogte te komen. Voormalig PSV-aanvaller Noni Madueke werd héél lichtjes onderuit gehaald door mede-oud-PSV'er Malik Tillman. Hoewel er weinig aan de hand leek, greep videoscheidsrechter Rob Dieperink niét in. Dat zorgt voor veel kritiek op sociale media. Kai Havertz benutte het buitenkansje en bracht de stand op 1-1. Dat bleek ook de einduitslag in de eerste wedstrijd van het tweeluik.
Zal wel weer een geval zijn waar er onvoldoende bewijs was om van een grote dwaling te spreken. Er was inderdaad sprake van raken van de voet van Madueke met de zij, maar het was wel heel erg licht. Indien er niet gefloten was, zou het maar de vraag zijn geweest of er voldoende bewijs was om van een grote dwaling te spreken zodat er wel een penalty van gemaakt kon worden. Schiet Bayer Leverkusen natuurlijk niets mee op...
