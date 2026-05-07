Deze geniale tactiek van PSG tegen Bayern viel waarschijnlijk niemand op

Was het jou opgevallen dat Paris Saint-Germain-keeper Matvei Safonov woensdagavond slechts zes (!) keer een medespeler vond met een doeltrap? De Russische sluitpost leek tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Bayern München de bal constant zomaar over de zijlijn te schieten, vooral richting de kant van Michael Olise. Op het eerste gezicht oogde het slordig, maar achter die opvallende statistiek zat juist een slim plan van trainer Luis Enrique verborgen.

Safonov is dit seizoen uitgegroeid tot de vaste nummer één onder de lat bij Paris Saint-Germain en staat normaal juist bekend om zijn goede opbouw van achteruit. Toch kwamen in München slechts zes van zijn 32 lange ballen aan, een percentage van negentien procent.

Op papier zijn dat dramatische cijfers, maar bij PSG kijken ze daar duidelijk heel anders naar.

Geniale tactiek van Luis Enrique

De Parijzenaren gebruiken namelijk steeds vaker een opvallende tactiek waarbij de keeper de bal bewust diep over de zijlijn speelt op de helft van de tegenstander. Daarmee dwingt de ploeg van Enrique de tegenstander om verder te gaan via een inworp dicht bij de eigen achterlijn. En precies daar begint de val.

Het grote voordeel voor PSG? Een inworp is makkelijker vast te zetten dan een normale aanval. De speler met de bal in de hand heeft minder opties, het tempo ligt lager en van kant wisselen is lastig. Daardoor weet PSG vooraf al grotendeels waar de volgende pass terechtkomt. Zodra Bayern de bal weer in het spel bracht, zette Paris Saint-Germain direct met meerdere spelers druk op de balhouder.

Safonov diinstruksikan untuk sengaja goal kick ke arah area Olise, diminta kenceng bgt sampai lemparan ke dalam



Alasannya? Biar bisa overload sisinya Olise, jadi lebih gampang ngepress Olise.



Jujur ini brilian!!!



Taktik begini saya pikir kok terinspirasi dari american… pic.twitter.com/7FRjNhNT7k — Si Paling Sepakbola Spanyol (@LaLigaLocaID) May 7, 2026

Ook de keuze voor de rechterkant van Bayern leek allesbehalve toeval. Daar stond namelijk Olise gepositioneerd, dit seizoen een van de gevaarlijkste spelers van de Duitsers. Door de bal constant richting zijn flank te spelen, ontstonden daar steeds kleine ruimtes met veel spelers. PSG schoof massaal door naar die kant, waardoor Olise nauwelijks ruimte kreeg om zijn acties te maken of snelheid te maken richting het doel. Het gevolg: de Fransman kwam amper in zijn spel en was veel minder dreigend dan normaal.

De gewaagde aanpak van Luis Enrique pakte uiteindelijk perfect uit in de Allianz Arena. Bayern had moeite om onder de druk vandaan te voetballen, Olise werd grotendeels uitgeschakeld en PSG gaf verdedigend nauwelijks iets weg. Dankzij het gelijkspel, na de eerdere 5-4 overwinning in Parijs, staan de Fransen nu in de finale van de Champions League tegenover Arsenal.