Hélène Hendriks heeft in een nieuwe aflevering van HNM De Podcast een opmerkelijke onthulling gedaan over een pijnlijke blunder uit de beginjaren van haar televisiecarrière. De presentatrice, die onlangs een nieuw vijfjarig contract tekende bij Talpa, vertelde hoe een broodje filet americain voor paniek zorgde tijdens een live-uitzending van het toenmalige FOX Sports. Volgens Hendriks liep een presentatie van een loting destijds volledig in de soep.

In de wekelijkse podcast, die Hendriks samen met sportverslaggeefster Noa Vahle en politiek verslaggeefster Merel Ek maakt, kwam het gespreksonderwerp op zenuwen. Hendriks blikte daarop terug op een van haar eerste opnamedagen bij FOX Sports, tegenwoordig ESPN. In die periode, waarin zij onder meer lotingen voor de KNVB Beker presenteerde, werd er een tijdelijke studio met veel glas op de redactie gebouwd voor een verbinding met het Zwitserse Lausanne. De spanning liep hoog op toen de directie besloot om recht tegenover haar te gaan zitten.

Hendriks stapte uit beeld

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de uitzending ging het van kwaad tot erger. Nadat Hendriks haar tekst al meerdere keren had verteld, viel de verbinding met Lausanne plotseling weg, terwijl de presentatrice nog wel live op zender was. Ze moest de tijd zien te overbruggen en raakte daardoor steeds zenuwachtiger. “Toen was ik zó zenuwachtig, en ben ik uit beeld gestapt. Ik ben naast de camera’s gaan staan”, zo keek het huidige gezicht van De Oranjezondag lachend terug op het incident.

Grote oranje vlek

Tot overmaat van ramp bleek de mislukte presentatie niet het enige probleem te zijn. Na afloop ontdekte Hendriks dat ze al die tijd met een opvallende vlek op haar kleding in beeld had gestaan. “Ik had daarvoor een lunch gehad: broodje filet americain…, die filet was blijkbaar gevallen, precies onder mijn borst. Ik kan dat niet zien! Er zat een grote oranje vlek...”, aldus de presentatrice.

Haar collega's in de podcast konden hun oren nauwelijks geloven en zagen direct een kans om het pijnlijke televisiemoment nieuw leven in te blazen. “Is dit beeld nog ergens te vinden?”, reageerde Ek direct. De politiek verslaggeefster gaf aan actie te gaan ondernemen: “Ik ga het vragen aan ESPN want dit moet op de socials”.

HNM De podcast - Hélène Hendriks over stress op live TV: 'Filet americain onder mijn borsten'