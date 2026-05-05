‘Anis Hadj Moussa vertrekt voor 30 miljoen euro bij Feyenoord’

Feyenoord hanteert een vraagprijs van dertig miljoen euro voor , zo onthult journalist Santi Aouna op X. De doorgaans goed ingevoerde verslaggever weet dat onder meer LOSC Lille en Olympique Marseille de rechtsbuiten op de voet volgen.

Hadj Moussa lijkt bezig aan zijn laatste weken in Rotterdam. Waar de aanvaller in de winter al werd gelinkt aan een transfer, is de verwachting dat hij komende zomer Feyenoord gaat verlaten. Met elf goals en zeven assists in alle competities heeft de Algerijn zijn stempel gedrukt en meerdere buitenlandse clubs overtuigd.

Vooral in Frankrijk staat de technicus er goed op. Volgens Aouna zijn Lille en Marseille concreet geïnteresseerd. Pablo Longoria, voorzitter van laatstgenoemde club, zou afgelopen winter al contact hebben gehad met algemeen directeur Dennis te Kloese over een mogelijke transfer van Hadj Moussa. Ook clubs buiten de Ligue 1 houden de Feyenoord-smaakmaker in de gaten.

De vraagprijs bedraagt volgens de journalist dertig miljoen euro. Op dit moment heeft Lille de beste papieren om de aanvaller over te nemen. Dat heeft vooral te maken met de situatie bij Marseille: de club kampt met financiële beperkingen en mist deelname aan de Champions League, waardoor Hadj Moussa mogelijk te duur is.