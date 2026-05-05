‘Anis Hadj Moussa vertrekt voor 30 miljoen euro bij Feyenoord’

5 mei 2026, 13:29
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Feyenoord hanteert een vraagprijs van dertig miljoen euro voor Anis Hadj Moussa, zo onthult journalist Santi Aouna op X. De doorgaans goed ingevoerde verslaggever weet dat onder meer LOSC Lille en Olympique Marseille de rechtsbuiten op de voet volgen.

Hadj Moussa lijkt bezig aan zijn laatste weken in Rotterdam. Waar de aanvaller in de winter al werd gelinkt aan een transfer, is de verwachting dat hij komende zomer Feyenoord gaat verlaten. Met elf goals en zeven assists in alle competities heeft de Algerijn zijn stempel gedrukt en meerdere buitenlandse clubs overtuigd.

Vooral in Frankrijk staat de technicus er goed op. Volgens Aouna zijn Lille en Marseille concreet geïnteresseerd. Pablo Longoria, voorzitter van laatstgenoemde club, zou afgelopen winter al contact hebben gehad met algemeen directeur Dennis te Kloese over een mogelijke transfer van Hadj Moussa. Ook clubs buiten de Ligue 1 houden de Feyenoord-smaakmaker in de gaten.

De vraagprijs bedraagt volgens de journalist dertig miljoen euro. Op dit moment heeft Lille de beste papieren om de aanvaller over te nemen. Dat heeft vooral te maken met de situatie bij Marseille: de club kampt met financiële beperkingen en mist deelname aan de Champions League, waardoor Hadj Moussa mogelijk te duur is.

Bij feyenoord en psv wordt er nog geld verdiend op spelers bij ajax moet er nog steeds geld bij

Ik denk voor nu, in deze fase van zijn ontwikkeling, een prima bedrag. Hij doet me een beetje denken aan Paixao in zijn eerste jaren: zichtbaar potentie, maar ook nog jong. Hierdoor niet altijd de juiste keuzes maken, aanvallend niet altijd het overzicht voor medespelers kunnen bewaren en nog niet constant genoeg. Dan kun je wachten en proberen de speler verder te ontwikkelen, om vervolgens voor meer geld te verkopen. Of je kunt hem nu al verkopen, omdat het niet altijd een zekerheid is dat potentie eruit komt. Spelers kiezen in deze tijd steeds sneller voor een volgende stap. Mijn inziens iets te vroeg. Kan me echter wel voorstellen dat de club voor een goed bod overgaat tot verkoop. Moeten ze dit keer alleen wel een vervanger halen die er direct staat, want dat is bij Paixao niet gelukt. Volgend seizoen op beide vleugels spelers in ontwikkeling kan problemen opleveren.

avatar

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Paris SG
31
43
70
2
Lens
31
28
64
3
Lyon
32
18
60
4
Lille
32
16
58
5
Rennes
32
10
56

