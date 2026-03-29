Leen van Steensel vindt niet goed genoeg voor Feyenoord, zo stelt hij bij FC Rijnmond. De oefenmeester van FC Lisse stelt dat de rechtsbuiten van de Rotterdammers veel te weinig rendement heeft.

Hadj Moussa is één van de lichtpuntjes dit seizoen bij Feyenoord. De reserveaanvoerder maakte tien doelpunten en gaf zeven assists. De laatste keer dat de Algerijn tot scoren kwam, is al vier wedstrijden geleden.

Bij FC Rijnmond wordt de aanvaller daarom flink bekritiseerd: “Als je Feyenoord bovenin wil hebben, is hij niet goed genoeg. Hartstikke leuk, dat kappen en draaien, maar het gaat uiteindelijk om rendement en voorzetten geven. Ik vind het veel te weinig en dan gaat het me zelfs irriteren”, stelt Van Steensel.

“Als je twintig voorzetten geeft en geen één wordt binnengekopt... Er komen geen goals uit”, vervolgt de trainer van FC Lisse. Hij vervolgt cynisch: “Hij zou ook niet spelen bij FC Lisse. Hij is niet goed genoeg voor Feyenoord. Als je zoveel in balbezit bent, gaat het toch om doelpunten en assists? Ik vind dat hij er daar te weinig van heeft. Hoe vaak heeft hij dit seizoen het verschil gemaakt in belangrijke wedstrijden?”, is hij kritisch.