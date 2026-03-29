Live voetbal

Irritatie rond Hadj Moussa: ‘Niet goed genoeg voor Feyenoord’

29 maart 2026, 07:55
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Leen van Steensel vindt Anis Hadj Moussa niet goed genoeg voor Feyenoord, zo stelt hij bij FC Rijnmond. De oefenmeester van FC Lisse stelt dat de rechtsbuiten van de Rotterdammers veel te weinig rendement heeft.

Hadj Moussa is één van de lichtpuntjes dit seizoen bij Feyenoord. De reserveaanvoerder maakte tien doelpunten en gaf zeven assists. De laatste keer dat de Algerijn tot scoren kwam, is al vier wedstrijden geleden.

Artikel gaat verder onder video

Bij FC Rijnmond wordt de aanvaller daarom flink bekritiseerd: “Als je Feyenoord bovenin wil hebben, is hij niet goed genoeg. Hartstikke leuk, dat kappen en draaien, maar het gaat uiteindelijk om rendement en voorzetten geven. Ik vind het veel te weinig en dan gaat het me zelfs irriteren”, stelt Van Steensel.

“Als je twintig voorzetten geeft en geen één wordt binnengekopt... Er komen geen goals uit”, vervolgt de trainer van FC Lisse. Hij vervolgt cynisch: “Hij zou ook niet spelen bij FC Lisse. Hij is niet goed genoeg voor Feyenoord. Als je zoveel in balbezit bent, gaat het toch om doelpunten en assists? Ik vind dat hij er daar te weinig van heeft. Hoe vaak heeft hij dit seizoen het verschil gemaakt in belangrijke wedstrijden?”, is hij kritisch.

➡️ Meer over Anis Hadj Moussa

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
25
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws