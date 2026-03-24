Hadj Moussa loopt blessure op in Klassieker en meldt zich af voor interlands Algerije

24 maart 2026, 15:21   Bijgewerkt: 15:30
Hadj Moussa
Foto: © Imago
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Er is slecht nieuws binnengekomen voor Feyenoord en de nationale ploeg van Algerije. Anis Hadj Moussa heeft het trainingskamp van de Woestijnvossen noodgedwongen moeten verlaten. De buitenspeler heeft te veel last van een blessure die hij opliep tijdens de Klassieker tegen Ajax.

Hadj Moussa zou zich deze week eigenlijk melden bij de nationale ploeg van Algerije voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Guatemala en Uruguay, maar daar is nu een streep doorgezet. De Algerijnse voetbalbond heeft via de officiële kanalen naar buiten gebracht dat de aanvaller niet fit genoeg is om in actie te komen.

De weg terug: via Parijs naar de Kuip

Hadj Moussa blijft niet langer in Algerije en reist dinsdag nog terug naar Nederland. Hij pakt een vlucht via Parijs om zo snel mogelijk in Rotterdam te zijn. Eenmaal aangekomen zal hij zich direct melden bij de medische staf van Feyenoord. Daar krijgt hij een uitgebreid onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt de blessure namelijk niet heel ernstig. Toch is het op dit moment nog niet duidelijk hoelang hij precies uitgeschakeld zal zijn. De club wil eerst de resultaten van de tests afwachten voordat er een voorspelling wordt gedaan over zijn terugkeer op het veld.

Cruciale fase voor Feyenoord

Voor trainer Robin van Persie komt de blessure op een slecht moment. Feyenoord gaat namelijk een spannende fase in. Het moet de komende tijd tegen FC Volendam en vooral de wedstrijd tegen NEC is belangrijk. Dat is de directe concurrent voor de tweede plek. Die plek is goud waard, want het geeft recht op Champions League-voetbal.

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
25
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

