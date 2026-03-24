Hadj Moussa loopt blessure op in Klassieker en meldt zich af voor interlands Algerije

Er is slecht nieuws binnengekomen voor Feyenoord en de nationale ploeg van Algerije. heeft het trainingskamp van de Woestijnvossen noodgedwongen moeten verlaten. De buitenspeler heeft te veel last van een blessure die hij opliep tijdens de Klassieker tegen Ajax.

Hadj Moussa zou zich deze week eigenlijk melden bij de nationale ploeg van Algerije voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Guatemala en Uruguay, maar daar is nu een streep doorgezet. De Algerijnse voetbalbond heeft via de officiële kanalen naar buiten gebracht dat de aanvaller niet fit genoeg is om in actie te komen.

De weg terug: via Parijs naar de Kuip

Hadj Moussa blijft niet langer in Algerije en reist dinsdag nog terug naar Nederland. Hij pakt een vlucht via Parijs om zo snel mogelijk in Rotterdam te zijn. Eenmaal aangekomen zal hij zich direct melden bij de medische staf van Feyenoord. Daar krijgt hij een uitgebreid onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt de blessure namelijk niet heel ernstig. Toch is het op dit moment nog niet duidelijk hoelang hij precies uitgeschakeld zal zijn. De club wil eerst de resultaten van de tests afwachten voordat er een voorspelling wordt gedaan over zijn terugkeer op het veld.

Cruciale fase voor Feyenoord

Voor trainer Robin van Persie komt de blessure op een slecht moment. Feyenoord gaat namelijk een spannende fase in. Het moet de komende tijd tegen FC Volendam en vooral de wedstrijd tegen NEC is belangrijk. Dat is de directe concurrent voor de tweede plek. Die plek is goud waard, want het geeft recht op Champions League-voetbal.