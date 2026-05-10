Vermoedelijke opstelling Feyenoord: deze elf moeten CL-ticket veiligstellen tegen AZ

Robin van Persie lijkt zondag geen wijzigingen door te gaan voeren in de basisopstelling van Feyenoord, dat een cruciale thuiswedstrijd speelt tegen AZ. Een overwinning zou betekenen dat de Rotterdammers de tweede plaats in de Eredivisie - en daarmee het felbegeerde startbewijs voor de Champions League - definitief veiligstellen.

Met nog twee wedstrijden te gaan bezet Feyenoord de tweede plaats op de ranglijst, met 61 punten. Dat zijn er vijf meer dan de nummer drie, N.E.C., en zes meer dan de nummers vier (Ajax) en vijf (FC Twente). Bij winst op AZ is het elftal van Van Persie dus niet meer te passeren door de concurrentie en verzekert Feyenoord zich opnieuw van de miljoenen die deelname aan het miljardenbal opleveren.

Van Persie kan tegen AZ sowieso geen beroep doen op de geblesseerden Anel Ahmedhodzic, In-Beom Hwang, Shaqueel van Persie, Jakub Moder, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Leo Sauer en Malcolm Jeng. Voor Sem Steijn en Gijs Smal lonkt wél een mogelijke terugkeer in de wedstrijdselectie, maar naar verwachting houdt Van Persie beiden in dat geval op de bank.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat Feyenoord zondag om 16.45 uur met dezelfde elf namen begint als vorige week, toen Fortuna Sittard in extremis werd verslagen in Limburg (1-2). Givairo Read, die als invaller in blessuretijd voor de winnende treffer tekende, zal naar verwachting opnieuw plaatsnemen op de bank. Op zijn positie rechts achterin zou winteraanwinst Mats Deijl andermaal mogen starten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen FC Utrecht: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout