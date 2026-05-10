Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: deze elf moeten CL-ticket veiligstellen tegen AZ

10 mei 2026, 07:55   Bijgewerkt: 08:38
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Robin van Persie lijkt zondag geen wijzigingen door te gaan voeren in de basisopstelling van Feyenoord, dat een cruciale thuiswedstrijd speelt tegen AZ. Een overwinning zou betekenen dat de Rotterdammers de tweede plaats in de Eredivisie - en daarmee het felbegeerde startbewijs voor de Champions League - definitief veiligstellen.

Met nog twee wedstrijden te gaan bezet Feyenoord de tweede plaats op de ranglijst, met 61 punten. Dat zijn er vijf meer dan de nummer drie, N.E.C., en zes meer dan de nummers vier (Ajax) en vijf (FC Twente). Bij winst op AZ is het elftal van Van Persie dus niet meer te passeren door de concurrentie en verzekert Feyenoord zich opnieuw van de miljoenen die deelname aan het miljardenbal opleveren.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie kan tegen AZ sowieso geen beroep doen op de geblesseerden Anel Ahmedhodzic, In-Beom Hwang, Shaqueel van Persie, Jakub Moder, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Leo Sauer en Malcolm Jeng. Voor Sem Steijn en Gijs Smal lonkt wél een mogelijke terugkeer in de wedstrijdselectie, maar naar verwachting houdt Van Persie beiden in dat geval op de bank.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat Feyenoord zondag om 16.45 uur met dezelfde elf namen begint als vorige week, toen Fortuna Sittard in extremis werd verslagen in Limburg (1-2). Givairo Read, die als invaller in blessuretijd voor de winnende treffer tekende, zal naar verwachting opnieuw plaatsnemen op de bank. Op zijn positie rechts achterin zou winteraanwinst Mats Deijl andermaal mogen starten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen FC Utrecht: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout

Welk resultaat verwacht jij bij Feyenoord - FC Utrecht?

Laden...
92 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
Dennis te Kloese en Jan de Jong

Feyenoord nadert akkoord met nieuwe technisch directeur: ‘Een verrassende naam’

  • di 5 mei, 15:00
  • 5 mei 15:00
  • 8
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

François Hamelink
1 Reactie
150 Dagen lid
3 Likes
François Hamelink
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Feyenoord speelt tegen az??

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.883 Reacties
1.321 Dagen lid
19.675 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Utrecht?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

François Hamelink
1 Reactie
150 Dagen lid
3 Likes
François Hamelink
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Feyenoord speelt tegen az??

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.883 Reacties
1.321 Dagen lid
19.675 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Utrecht?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - AZ

Feyenoord
16:45
AZ
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws