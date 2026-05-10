Titelverdediger Argentinië aast op vierde WK-zege: maakt Messi (38) het nog één keer waar?

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is de beurt aan titelverdediger Argentinië.

Een kleine vier jaar geleden zette Lionel Messi op het WK in Qatar een kroon op zijn imposante carrière. Op - zoals hij toen nog bezwoer- zijn laatste mondiale eindronde leidde de kleine aanvaller Argentinië onder meer dankzij een zwaarbevochten zege op Oranje in de kwartfinale (2-2, Argentinië wint na strafschoppen) naar de eindstrijd. Daarin werd, onder meer door twee goals van Messi, met 3-3 gelijkgespeeld tegen Frankrijk, waarna de Argentijnen wederom vanaf de stip aan het langste eind trokken en zich zo voor de derde keer in de historie tot wereldkampioen kroonden.

WK-historie Argentinië

Het WK van komende zomer wordt de negentiende waaraan Argentinië deelneemt. De eerste keer dat de Albicelesti het toernooi wonnen was in 1978. In eigen land was het elftal van de legendarische coach César Luis Menotti destijds in de finale na verlenging met 4-1 te sterk voor het Nederlands elftal, dat in de slotfase van de officiële speeltijd héél dichtbij eeuwige glorie kwam maar een inzet van Rob Rensenbrink op de paal zag belanden.

Zestien jaar later was het opnieuw raak voor Argentinië. Het WK van 1986, gespeeld in Mexico, werd het toernooi van Diego Armando Maradona. In de kwartfinale tegen Engeland maakte El Pibe de Oro in een tijdsbestek van amper vijf minuten zijn twee meest legendarische treffers. Eerst tikte hij met de hand een voorzet achter doelman Peter Shilton, wat door de arbitrage volledig werd gemist en werd omgedoopt tot 'de hand van God', even later besliste hij het duel met een duizelingwekkende solo. In de finale rekende Argentinië vervolgens af met West-Duitsland (3-2).

Het lukte Argentinië destijds niet om de wereldtitel vier jaar later te prolongeren. Op het WK van 1990 in Italië werd wel opnieuw de finale bereikt, maar deze keer was West-Duitsland wél te sterk (0-1). Sindsdien werden de Argentijnen vrijwel elk WK tot de kanshebbers op de eindzege gerekend, maar ging het telkens vroegtijdig mis. Zoals in 1998, toen het sterke elftal met onder meer Gabriel Batistuta in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de legendarische goal van Dennis Bergkamp, die Oranje vlak voor tijd een 2-1 zege bezorgde in Marseille.

Sinds de eindronde van 2006 beschikken de Argentijnen in de persoon van Messi over de (volgens velen) beste voetballer ter wereld. Mondiale glorie leverde dat lange tijd echter niet op. Argentinië strandde zowel in 2006 als in 2010 in de kwartfinale, telkens tegen Duitsland. In 2014 werd op het WK in Brazilië wél de finale bereikt, mede dankzij een zege op Oranje in de halve finale (0-0, Argentinië wint na strafschoppen). In de eindstrijd waren de Duitsers echter opnieuw een maatje te groot. Vier jaar later was op het WK in Rusland de achtste finale het eindstation, waardoor het in 2022 in Qatar moest gebeuren voor Messi. Dat lukte dus.

Argentinië na het WK 2022

Ondanks de status van titelverdediger moest Argentinië zich via de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus zien te plaatsen voor het toernooi van komende zomer. Dat lukte met verve: met 38 punten uit achttien wedstrijden eindigde men met een straatlengte voorsprong op de verrassende nummer twee, Ecuador, bovenaan. In de zomer van 2024 werd bovendien voor de tweede opeenvolgende keer beslag gelegd op de Copa América.

Wat opvalt, is dat er sinds het gewonnen WK op het oog maar weinig is veranderd bij Argentinië. Lionel Scaloni is nog altijd de bondscoach en ook de selectie is grotendeels intact gebleven. Sterker nog, van de elf basisspelers die in Qatar aan de aftrap verschenen in de finale, is alleen Ángel Di María afgezwaaid. In de meest recente oefenwedstrijd, op 1 april jongstleden tegen Zambia (5-0 winst), stonden maar liefst negen WK-finalisten in de basisformatie en viel de tiende, Rodrigo de Paul, in de tweede helft ook nog in.

Kan Messi op zijn zesde WK nog steeds het verschil maken?

Messi ging ondanks zijn eerdere woorden 'gewoon' door en staat dus aan de vooravond van zijn zesde WK-eindronde. De sterspeler is inmiddels 38 en heeft de Europese top inmiddels vaarwel gezegd, om op een lager niveau in de Amerikaanse MLS af te gaan bouwen bij Inter Miami. Of Messi op mondiaal niveau nog altijd het verschil kan maken tegen de echte toplanden, lijkt dan ook een terechte vraag.

Daarnaast kennen meerdere sterkhouders van Argentinië op clubniveau een bijzonder moeizaam seizoen. Neem bijvoorbeeld Enzo Fernández (Chelsea), Kevin Mac Allister (Liverpool) en Cristian Romero (Tottenham Hotspur).

Programma WK 2026

Bij de WK-loting werd Argentinië ingedeeld in poule J. Daarin is Algerije op 17 juni de eerste tegenstander. Vijf dagen later neemt men het op tegen Oostenrijk, om de poulefase op zondag 28 juni te besluiten met een wedstrijd tegen Jordanië.

Speelschema Argentinië (Groep J)

17 juni - 3.00 uur: Argentinië - Algerije in Kansas City

22 juni - 19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk in Arlington

28 juni - 4.00 uur: Jordanië - Argentinië in Arlington