Clasie liet miljoenen uit Midden-Oosten lopen: ‘Geluk is veel meer waard dan geld’

10 mei 2026, 07:25
Jordy Clasie van AZ
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Jordy Clasie is met zijn 34 jaar de regisseur van AZ, maar het had weinig gescheeld of de middenvelder was in de woestijn geëindigd. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de routinier dat hij een avontuur in het Midden-Oosten liet varen voor zijn gezinsgeluk.

Vorig jaar kon Clasie de overstap maken naar clubs uit Dubai of Abu Dhabi. Hoewel hij en zijn vrouw er even voor openstonden, voelde het niet goed. "Hoe concreter het werd, hoe meer we ons afvroegen of het wat voor ons is”, aldus Clasie. Hij geniet liever van de rust in Nederland en zijn nieuwe hobby: vissen met zijn zoon.

De middenvelder kiest bewust voor zijn gezin boven de oliedollars. "In het gezin van een profvoetballer draait alles om voetbal. Ik ben er best vaak niet. Bij voetbalwedstrijden van mijn zoontjes of dansvoorstellingen van mijn dochter. Als je ze dan bij zoiets kunt betrekken, is dat heel waardevol.”

De mooiste prijs

Sportief gezien werd zijn trouw aan AZ onlangs beloond met de KNVB Beker. Het bracht emoties naar boven die Clasie niet vaak toont. "Toch ook een beetje de leeftijd, hè. Wat voor mij op dat moment samenkwam, was dat ik zo lang geblesseerd was geweest én hoe uniek het is dat we een prijs hebben gewonnen.” Hoewel hij eerder prijzen pakte bij Feyenoord en Club Brugge, is deze speciaal: "Dit was zonder twijfel de mooiste prijs die ik heb gewonnen.”

Pensioen in zicht

Ondanks zijn status als clubicoon zondag speelt hij zijn 235ste duel voor AZ toch denkt Clasie al aan het einde. Hij voelt zich nog altijd van waarde, mede door zijn ervaring. "Ik heb zelf niet het idee dat ik beter ben dan tien jaar geleden. Slimmer wel, denk ik. Binnen en buiten het veld.” Hij vergelijkt zijn rol met die van spelers als Frenkie de Jong en Pedri: "Die spelers bepalen het ritme van de wedstrijd. Op mijn niveau doe ik dat ook.”

Toch is de einddatum geprikt. Clasie hoopt dit ritme nog twee jaar te bepalen in Alkmaar. "En dan is het klaar. Dan is het mooi geweest en ga ik van andere dingen genieten. Van vissen bijvoorbeeld.”

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
977 Reacties
1.321 Dagen lid
4.735 Likes
peterdejong1983
Hij snapt het tenminste

Jordy Clasie

Jordy Clasie
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 34 jaar (27 jun. 1991)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
10
1
2024/2025
AZ
24
0
2023/2024
AZ
28
2
2022/2023
AZ
33
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50
7
Heerenveen
32
6
50
8
Utrecht
32
10
47

