Kenneth Taylor heeft een boekje opengedaan over de transferperikelen rondom FC Porto. De middenvelder van Ajax speelt nu bij Lazio Rome, maar leek in eerste instantie op weg naar Portugal. De Amsterdammers wilden Taylor niet verkopen aan de ploeg van oud-trainer Francesco Farioli.

In de zomer van 2025 leek de speler hard op weg naar FC Porto, maar Ajax stak een stokje voor de transfer. Dat zorgde destijds voor teleurstelling, vooral omdat hij graag met Farioli wilde samenwerken. Farioli, inmiddels succesvol trainer bij koploper FC Porto, maakte grote indruk op hem in Amsterdam.

“Dat de deal naar Porto in de zomer van 2025 niet doorging, kwam doordat Ajax me niet aan die club wilde verkopen”, blikt Taylor terug tegenover De Telegraaf. “Daar heb ik vanwege mijn band met Francesco wel van gebaald. Niet dat het een straf was, hoor. Maar daardoor moest ik wel zes maanden langer bij Ajax blijven, terwijl ik een transfer kon en wilde maken”, legt hij uit.

Warme herinneringen aan Farioli

Ondanks het dramatische einde van zijn periode in Amsterdam, bewaart hij warme herinneringen aan de oefenmeester. “Francesco heeft er écht een team van gemaakt. Hij heeft ons op voetbalgebied veel geleerd, maar hij heeft ons ook veel gebracht door er een hecht collectief van te maken”. Afgelopen winter meldde FC Porto zich opnieuw, maar door een gebrek aan budget kwam het niet tot een akkoord. Uiteindelijk viel de keuze op Lazio Roma. “Lazio Roma trok me aan, omdat het een prachtige club is in een fantastische competitie, met een uitstekende trainer”, aldus de speler.