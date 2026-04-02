Lazio wil nieuwe middenvelder: 'Taylor doet hem niet vergeten'

2 april 2026, 07:49
Kenneth Taylor bij Lazio
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Lazio is van mening dat Kenneth Taylor de vertrokken Mattéo Guendouzi niet heeft kunnen vervangen. De Italiaanse topclub wil daarom komende zomer de transfermarkt op voor de komst van een nieuwe middenvelder.

Dat weet Corriere dello Sport te melden. Volgens de sportkrant uit Rome is de roep om versterking afkomstig van hoofdtrainer Maurizio Sarri: 'Sarri zou naar verluidt een nieuwe middenvelder willen als vervanger voor Guendouzi, omdat Taylor hem niet heeft kunnen doen vergeten. Hij is de kwaliteitsinjectie die ze afgelopen zomer al misten.'

Het zijn pijnlijke woorden voor Taylor, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Lazio. De 23-jarige middenvelder is momenteel basisspeler en ontpopte zich recent nog tot de grote man aan de kant van de Romeinen. In de uitwedstrijd tegen Bologna (0-2 winst) scoorde de oud-Ajacied beide doelpunten.

Om volgend jaar serieus mee te kunnen draaien in de top van de Serie A, acht Sarri het echter nodig om de selectie te versterken. Extra kwaliteit is volgens hem noodzakelijk om van de achtste plek op de ranglijst af te komen. Het gat met de nummer zeven, Atalanta, bedraagt momenteel zeven punten.

Bologna - Lazio

Bologna
0 - 2
Lazio
Gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
12
3
2025/2026
Lazio
0
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
7
Atalanta
30
14
50
8
Bologna
31
3
45
9
Lazio
31
3
44
10
Sassuolo
31
-3
42
11
Udinese
30
-7
39

