Kenneth Taylor leest appje van Koeman voor: ‘Begrijp wat hij bedoelt’

18 maart 2026, 16:29
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman houdt de verrichtingen van Kenneth Taylor bij Lazio nauwlettend in de gaten, zo vertelt de middenvelder in gesprek met Voetbal International. De oud-speler van Ajax speelde ongeveer een jaar geleden zijn laatste interland voor het Nederlands elftal, maar is bezig aan een goede tweede seizoenshelft in Rome.

Taylor vertrok afgelopen winterse transferperiode na ruim zeventien jaar bij Ajax, om te gaan spelen voor Lazio. Twee dagen na zijn prestatie stond de middenvelder direct in de basis, in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (0-1). Inmiddels is de 23-jarige Nederland bezig aan een sterk seizoen, waardoor hij de vraag krijgt of hij in beeld is bij het Nederlands elftal. Koeman gaf namelijk eerder aan dat hij het niveau van de Eredivisie niet als een referentie ziet.

'De bondscoach heeft me een bericht gestuurd'

“De bondscoach heeft me wel een bericht gestuurd toen ik deze stap maakte: Mooie stap, we houden je in de gaten. Heel veel succes. Dus dat was positief”, begint Taylor over Oranje. De middenvelder snapt de teksten van Koeman over de Eredivisie. “Ik moet zeggen: ik begrijp nu wel wat de bondscoach bedoelde! Het is wel echt iets anders om elke week in zo’n topcompetitie te spelen.”

Taylor vervolgt: “Al heb ik deze stap niet per se gemaakt voor Oranje hoor, ik wilde mezelf gewoon ontwikkelen, als persoon en als voetballer. Ik was toe aan iets nieuws, een nieuwe omgeving, een nieuwe uitdaging. Maar uiteindelijk weet je dat het wel helpt”, zegt de oud-Ajacied.

Op 23 maart 2025 kwam Taylor voor het laatst in actie namens Oranje. Destijds speelde het Nederlands elftal in de Nations League-kwartfinale tegen Spanje (3-3). “Toen ben ik nog ingevallen en heb ik het voor mijn gevoel wel goed gedaan, ik heb ook nog een penalty genomen in de serie toen. Maar de interlandperiode daarna ging ik met Jong Oranje naar het EK, en daarna heb ik er nooit meer bij gezeten. Er is ook gewoon heel veel concurrentie op mijn positie, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik denk nog heel vaak aan dat vorige WK, dus dat wil ik heel graag nog een keer meemaken, maar dan moet ik vooral hier bij Lazio blijven knallen”, besluit Taylor.

Kwestie van goed ontwikkelen en vaak spelen!!

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
29
42
68
2
Milan
29
23
60
3
Napoli
29
15
59
4
Como
29
26
54
5
Juventus
29
23
53

