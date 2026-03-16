Kenneth Taylor staat er weer goed op in de Italiaanse media

16 maart 2026, 12:22   Bijgewerkt: 12:43
Lazio-speler Kenneth Taylor
Foto: © Imago
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

Kenneth Taylor heeft opnieuw een goede indruk achtergelaten tijdens de Serie A-kraker tussen Lazio en AC Milan. De Nederlandse middenvelder krijgt dikke voldoendes van de Italiaanse media na de 1-0 zege in het Stadio Olimpico. Volgens verschillende kranten is de ontwikkeling van de oud-Ajacied in Rome momenteel 'exponentieel'.

In de wedstrijd van zondag, die door een doelpunt van Gustav Isaksen werd beslist, speelde Taylor een hoofdrol op het middenveld van de ploeg van Maurizio Sarri. Halverwege de eerste helft was hij dicht bij een treffer, maar zijn inzet met links belandde op de lat. De Italiaanse media zijn na afloop lovend over zijn optreden. Eurosport, Calciomercato, Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport beloonden de Nederlander allen met een 6,5 voor zijn spel tegen de Milanezen.

Vooral de progressie die Taylor boekt sinds zijn overstap van Ajax naar Italië valt op in de sportkranten. "Hij maakte bijna de goal die de wedstrijd veel eerder beslist had. De lat doet afbreuk aan de beloning voor een goede prestatie. Zijn ontwikkeling is nu exponentieel", zo schrijft Corriere della Sera. Ook Eurosport zag een zeer bedrijvige middenvelder aan het werk in Rome: "Een fantastisch schot met zijn linkervoet raakte halverwege de eerste helft de lat. Hij rende constant op en neer over het middenveld en speelde met veel kwaliteit. Een belangrijke middenvelder, ook vanwege zijn toewijding."

De krant La Repubblica gaat nog een stapje verder en spreekt zelfs van een 'Taylor-mania'. De krant gaf hem een 7 en bestempelde de Nederlander als de 'nieuwe vuurtoren' van het elftal. Ook fansite Lazialità deelt een 7 uit aan de middenvelder. "Een fantastische bal op de lat en veel loopwerk. Hij warmt zich op, stelt zich beschikbaar voor het team en de aanwijzingen van Sarri. Hij heeft geen supersnelheid, maar hij heeft een uitstekend voetbalinzicht", aldus het medium. TuttoMercatoWeb omschreef hem daarnaast als de meest technische middenvelder waar Sarri momenteel over kan beschikken. Calciomercato vult aan dat de middenvelder in beide fases van het spel overtuigt: "Hij had in de eerste helft meer geluk verdiend met zijn schot met links vanuit een lastige hoek dat de lat raakte. Hij deed het echter in beide fases uitstekend."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.242 Reacties
965 Dagen lid
13.752 Likes
CG
Na minder goede tijden komen de goeden eraan!!

Lazio - Milan

Lazio
1 - 0
AC Milan
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
10
1
2025/2026
Lazio
0
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
7
Atalanta
29
13
47
8
Bologna
29
4
42
9
Lazio
29
1
40
10
Sassuolo
29
-4
38
11
Udinese
29
-9
36

Complete Stand

