heeft opnieuw een goede indruk achtergelaten tijdens de Serie A-kraker tussen Lazio en AC Milan. De Nederlandse middenvelder krijgt dikke voldoendes van de Italiaanse media na de 1-0 zege in het Stadio Olimpico. Volgens verschillende kranten is de ontwikkeling van de oud-Ajacied in Rome momenteel 'exponentieel'.

In de wedstrijd van zondag, die door een doelpunt van Gustav Isaksen werd beslist, speelde Taylor een hoofdrol op het middenveld van de ploeg van Maurizio Sarri. Halverwege de eerste helft was hij dicht bij een treffer, maar zijn inzet met links belandde op de lat. De Italiaanse media zijn na afloop lovend over zijn optreden. Eurosport, Calciomercato, Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport beloonden de Nederlander allen met een 6,5 voor zijn spel tegen de Milanezen.

Vooral de progressie die Taylor boekt sinds zijn overstap van Ajax naar Italië valt op in de sportkranten. "Hij maakte bijna de goal die de wedstrijd veel eerder beslist had. De lat doet afbreuk aan de beloning voor een goede prestatie. Zijn ontwikkeling is nu exponentieel", zo schrijft Corriere della Sera. Ook Eurosport zag een zeer bedrijvige middenvelder aan het werk in Rome: "Een fantastisch schot met zijn linkervoet raakte halverwege de eerste helft de lat. Hij rende constant op en neer over het middenveld en speelde met veel kwaliteit. Een belangrijke middenvelder, ook vanwege zijn toewijding."

De krant La Repubblica gaat nog een stapje verder en spreekt zelfs van een 'Taylor-mania'. De krant gaf hem een 7 en bestempelde de Nederlander als de 'nieuwe vuurtoren' van het elftal. Ook fansite Lazialità deelt een 7 uit aan de middenvelder. "Een fantastische bal op de lat en veel loopwerk. Hij warmt zich op, stelt zich beschikbaar voor het team en de aanwijzingen van Sarri. Hij heeft geen supersnelheid, maar hij heeft een uitstekend voetbalinzicht", aldus het medium. TuttoMercatoWeb omschreef hem daarnaast als de meest technische middenvelder waar Sarri momenteel over kan beschikken. Calciomercato vult aan dat de middenvelder in beide fases van het spel overtuigt: "Hij had in de eerste helft meer geluk verdiend met zijn schot met links vanuit een lastige hoek dat de lat raakte. Hij deed het echter in beide fases uitstekend."