Ajax neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen PSV. In de strijd om plek twee kunnen de Amsterdammers zich geen puntverlies permitteren. Naar verwachting kiest Óscar García ervoor om zijn elftal op een plek te wijzigen tegen de landskampioen.

Maarten Paes verdedigt normaal gesproken het doel bij Ajax. De Indonesiër heeft naar verwachting het centrale duo bestaande uit Josip Sutalo en Youri Baas voor zijn neus staan. Takehiro Tomiyasu is weer terug van zijn schorsing en keert waarschijnlijk gelijk terug in de basis als linksback. Daardoor schuift Lucas Rosa naar de rechterkant van de verdediging, wat zou betekenen dat Anton Gaaei op de bank belandt.

Op het middenveld is er weinig reden voor García om wissels door te voeren. Met de rentree van Youri Regeer vorige week tegen NAC Breda (0-2) heeft de oefenmeester zijn controleur weer terug; hij lijkt ook tegen PSV in de basis te beginnen. Verder krijgen ook Jorthy Mokio en Oscar Gloukh de afgelopen wedstrijden steevast een basisplaats. Naar verwachting behouden zij ook het vertrouwen van de trainer, wat opnieuw een reserverol voor Sean Steur zou betekenen.

Voorin beschikt García met Mika Godts over de man in vorm, dus lijkt hij zeker te zijn van zijn plek in het elftal. Aan de andere kant is ook Steven Berghuis de laatste weken in goeden doen, waardoor hij ook hij in de basis wordt verwacht. In de punt van de aanval krijgt Wout Weghorst waarschijnlijk de voorkeur boven Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.