De vermoedelijke opstelling van Ajax tegen PSV

2 mei 2026, 09:34
Oscar Garcia met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen PSV. In de strijd om plek twee kunnen de Amsterdammers zich geen puntverlies permitteren. Naar verwachting kiest Óscar García ervoor om zijn elftal op een plek te wijzigen tegen de landskampioen.

Maarten Paes verdedigt normaal gesproken het doel bij Ajax. De Indonesiër heeft naar verwachting het centrale duo bestaande uit Josip Sutalo en Youri Baas voor zijn neus staan. Takehiro Tomiyasu is weer terug van zijn schorsing en keert waarschijnlijk gelijk terug in de basis als linksback. Daardoor schuift Lucas Rosa naar de rechterkant van de verdediging, wat zou betekenen dat Anton Gaaei op de bank belandt.

Op het middenveld is er weinig reden voor García om wissels door te voeren. Met de rentree van Youri Regeer vorige week tegen NAC Breda (0-2) heeft de oefenmeester zijn controleur weer terug; hij lijkt ook tegen PSV in de basis te beginnen. Verder krijgen ook Jorthy Mokio en Oscar Gloukh de afgelopen wedstrijden steevast een basisplaats. Naar verwachting behouden zij ook het vertrouwen van de trainer, wat opnieuw een reserverol voor Sean Steur zou betekenen.

Voorin beschikt García met Mika Godts over de man in vorm, dus lijkt hij zeker te zijn van zijn plek in het elftal. Aan de andere kant is ook Steven Berghuis de laatste weken in goeden doen, waardoor hij ook hij in de basis wordt verwacht. In de punt van de aanval krijgt Wout Weghorst waarschijnlijk de voorkeur boven Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu; Regeer, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Wat verwacht je van Ajax - PSV?

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 30 apr. 20:45
  • 8
Scheidsrechter Sander van der Eijk met Mika Godts en Sean Steur tijdens Ajax-FC Twente

Eredivisie-directeurs hard voor Ajax: 'Ontneem ze het thuisvoordeel'

  • do 30 april, 17:29
  • 30 apr. 17:29
  • 9
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 24
Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

