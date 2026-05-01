Driessen en Verweij kritisch op mogelijke interlandswitch van Mokio

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben zich in de podcast Kick-off kritisch uitgelaten over de mogelijke interlandkeuze van . Eerder op de dag werd bekend dat de achttienjarige speler van Ajax overweegt om zijn interlandcarrière voort te zetten bij de Democratische Republiek Congo. Hoewel de middenvelder zijn officiële debuut voor de nationale ploeg van België al heeft gemaakt, mag hij door zijn dubbele nationaliteit nog altijd een overstap maken.

In april werd zijn contract nog opengebroken en verlengd. Driessen noemt die contractverlenging een verstandige keuze. "Een jonge speler, hij komt net kijken en kan zich daar ontwikkelen, je ziet dat ook aan Mika Godts nu", stelt de journalist. "Hij heeft tegenwoordig gewoon een vaste plaats op het middenveld".

Een overstap naar de nationale ploeg van DR Congo ziet Driessen echter totaal niet zitten. "Het zou heel dom zijn om voor Congo te kiezen, want jouw marktwaarde in Europees verband is als Belg veel groter dan als je voor Congo speelt", klinkt het stellig. De journalist wijst erop dat België structureel veel beter presteert dan het Afrikaanse land "Op het moment dat hij bij de Belgische ploeg hoort, en België staat bijna standaard bij de eerste tien van de wereld, is dat voor hem persoonlijk en voor de club waar hij gaat voetballen gewoon veel beter", aldus Driessen.

Verweij sluit zich aan bij de woorden van zijn collega en benadrukt dat België een beter podium biedt voor de jonge Ajacied. "Dan moet hij de tijd nemen om vaste basisspeler bij België te worden", oordeelt Verweij. De Ajax-watcher stipt aan dat Mokio tot nu toe slechts één interland speelde. Dat was in maart vorig jaar, toen hij inviel tijdens een verloren Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne. Omdat hij nog geen drie interlands speelde en niet actief was op een eindtoernooi, staat de FIFA een eenmalige nationaliteitswissel toe.

Zowel België als DR Congo heeft zich inmiddels gekwalificeerd voor het komende wereldkampioenschap. Waar de Belgen al vroegtijdig zeker waren van een ticket, plaatste DR Congo zich pas in maart via de intercontinentale play-offs. Driessen gebruikt dit als extra argument om voor de Rode Duivels te blijven spelen. "Het is natuurlijk een aap-noot-mies-verhaal om te zeggen: ik blijf in dit geval voor België spelen", besluit hij. "Dat is voor alles en iedereen natuurlijk veel beter dan dat die jongen naar Congo gaat".