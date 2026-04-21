Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

21 april 2026, 09:53
NAC Breda
2 reacties
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Verschillende Eredivisieclubs, waaronder Feyenoord, Ajax en FC Twente, willen zich bij de rechtszaak van NAC Breda voegen als deze wordt gewonnen, zo geeft Chris Woerts aan bij Vandaag Inside. De sportmarketeer geeft aan de zaak volledig te steunen, wat tot totale verbazing leidde in de studio.

NAC Breda ging een maand geleden met ruime cijfers onderuit bij Go Ahead Eagles, waarbij Dean James in actie kwam. Later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland. NAC stapte naar de KNVB met het verzoek de wedstrijd over te spelen, maar de bond wilde daar niet in meegaan. Inmiddels is de nummer zeventien van de Eredivisie naar de civiele rechter gestapt om een kort geding aan te spannen.

“Heel goed”, geeft Woerts aan als hem wordt gevraagd wat hij van het protest vindt. Dit zorgt voor verbazing bij Wilfred Genee en Johan Derksen. “NAC heeft helemaal gelijk”, gaat de zakenman verder. “NAC heeft gewoon de reglementen gevolgd. Als jij een speler opstelt die niet speelgerechtigd is, krijg je een 3-0 nederlaag.” Als Genee vervolgens aanhaalt dat 33 van de 34 Nederlandse profclubs het er niet mee eens zijn, geeft Woerts aan dat dit niet waar is.

“Donderdag is er een vergadering geweest van de ECV en de KKD, maar vijf clubs hebben het woord gevoerd. De clubs die die spelers hebben opgesteld, hebben geklaagd. Die hadden een hele grote mond”, weet Woerts. “Maar eigenlijk moeten met terugwerkende kracht al die wedstrijden eindigen in 0-3.” Als de sportmarketeer dat zegt, barst het los aan tafel. “Kom op, nou, wat een gelul”, begint Genee. “Ik vind dat je heel onredelijk bent”, voegt Derksen daaraan toe. “Het is een onoverzichtelijke situatie, niemand wist hoe ze ermee om moesten gaan.”

Volgens Woerts heeft NAC meer steun in de Eredivisie dan voorheen werd gemeld. “Feyenoord, Ajax, Twente, Volendam en Telstar hebben allemaal tegen NAC gezegd: ‘Als jullie winnen, voegen wij ons in die zaak’”, weet de sportmarketeer. “NAC heeft volledig gelijk. Regels zijn regels”, besluit hij.

Bramco
Ajax verloor van Groningen met vaessen daar op doel. Speelde gelijk tegen go ahead en nec met James en cherry daar. Ik zie ajax zich nog wel bemoeien met deze zaak.

Grootste dooddoener allertijden: regels zijn regels...... Juist heel slecht om alleen maar naar regels te kijken, niet alle regels zijn namelijk te rechtvaardigen.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

