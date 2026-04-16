'Eredivisie-clubs nemen massaal afstand van NAC Breda'

16 april 2026, 21:19
NAC Breda
Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het lijkt erop dat andere clubs niet blij zijn met het besluit van NAC Breda om naar de rechter te stappen in de paspoortkwestie. Het account WFCGroningen beweert op X zelfs dat meer dan dertig clubs ‘afstand hebben genomen’ van NAC. De nummer zeventien van de Eredivisie reageert ook op die berichtgeving.

NAC Breda ging een maand geleden met ruime cijfers onderuit bij Go Ahead Eagles, waarbij Dean James in actie kwam. Later werd vastgesteld dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. James had na zijn naturalisatie tot Indonesiër geen geldige werk- en verblijfsvergunning in Nederland. NAC stapte naar de KNVB met het verzoek de wedstrijd over te spelen, maar de bond wilde daar niet in meegaan.

Inmiddels heeft NAC besloten om naar de civiele rechter te stappen en een kort geding aan te spannen. De Bredanaars willen de wedstrijd overspelen of een reglementaire overwinning toegekend krijgen. Volgens informatie van WFCGroningen ‘ligt NAC niet goed meer bij clubs in Nederland’.

“Na de twee acties hebben meer dan dertig clubs besloten om afstand te nemen van de club uit Breda. Vandaag hebben die clubs contact met elkaar gehad over deze lopende zaak.” Journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International heeft naar aanleiding van de berichtgeving een reactie gevraagd aan NAC, dat stelt: "We doen dit niet voor de gezelligheid natuurlijk."

1 reactie
Jopie14
258 Reacties
72 Dagen lid
283 Likes
Jopie14
Als die meer dan 30 clubs zelf nadelige gevolgen hadden ondervonden. Stonden zij vooraan om te mekkeren. Van je "collega's" moet je het dus niet hebben.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Excelsior
30
-20
28
16
Telstar
30
-13
27
17
NAC
30
-21
25
18
Heracles
30
-43
19

