Tjaronn Chery is allesbehalve gelukkig met NAC Breda, dat in zijn woorden 'de hele Eredivisie op zijn kop heeft gezet' door de inmiddels beruchte 'Paspoortgate' aan te zwengelen. In gesprek met het clubkanaal van N.E.C. zegt de routinier dat hij het 'lastig' en 'jammer' vindt dat er blijkbaar weinig onderlinge solidariteit tussen de clubs bestaat.
NAC trok na het met 6-0 verloren duel bij Go Ahead Eagles aan de bel bij de KNVB omdat de Deventenaren met Dean James een niet-speelgerechtigde speler zouden hebben opgesteld. NAC redeneerde dat James als international van Indonesië helemaal geen Nederlandse nationaliteit meer heeft en dus óók geen werkvergunning, waardoor de wedstrijd overgespeeld zou moeten worden. Diezelfde situatie geldt echter voor veel meer spelers die in Nederland zijn geboren, maar hun interlands spelen voor landen als Indonesië, Suriname en Kaapverdië - waaronder Surinaams international Chery. Inmiddels is duidelijk dat hij door het verkrijgen van een EU-sticker in zijn paspoort toch speelgerechtigd is voor de aankomende speelronde, waarin N.E.C. zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Excelsior speelt.
In gesprek met het clubkanaal zegt Chery dat hij een 'hectische periode' achter de rug heeft. Toen de storm in Nederland losbarstte, zat hij met de nationale ploeg van Suriname in Mexico om zich voor te bereiden op de halve finale van de intercontinentale play-offs om een ticket voor het WK van komende zomer. Daarin ging Natio met 2-1 ten onder tegen Bolivia. "We verloren met Suriname, dat was sowieso balen. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik hier weer op het veld mag staan", zegt Chery.
"Voor alle boys van Suriname en voor mij en mijn gezin was het hectisch, omdat we allemaal een beetje in onzekerheid zaten over wat nou de bedoeling was", vervolgt Chery zijn relaas. "Uiteindelijk heb ik me goed kunnen laten leiden door N.E.C. en de advocaten die er hard mee bezig waren. Ik heb er niet veel verstand van, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik er ben. Wanneer ik in de gaten kreeg dat dit ook voor mij gold? Dat hoorde ik natuurlijk de afgelopen weken al. Ik denk dat NAC Breda erover begonnen is, sindsdien is de hele Eredivisie op zijn kop gezet. Uiteindelijk is het lastig en jammer dat het zo moet gaan", zegt de aanvallende middenvelder. "Je bent natuurlijk samen een Eredivisie, als clubs. Als clubs dat gaan zeggen weet ik niet of het heel goed is voor de ploegen, maar uiteindelijk is het zo en moeten we ermee dealen", besluit Chery.
Niet zeuren. De meeste clubs hebben zitten slapen en het is inmiddels volstrekt duidelijk dat spelers niet hadden mogen spelen. Begrijp niet waarom de KNVB zo lang nodig heeft om een reglementaire 3-0 nederlaag op te leggen voor de wedstrijden waar protest tegen aangetekend is. Dat er daarna nog de juridische afwikkeling zal volgen, net als voor ieder ander bedrijf in Nederland dat werknemers zonder de juiste papieren in dienst heeft, is ook logisch. Daar zal het waarschijnlijk wel meevallen met de sancties.
Jammer van Chery om andere clubs aan te vallen. De verantwoordelijken bij sommige clubs, hebben de zaken niet op orde. De zwarte piet bij de bond of andere clubs neerleggen is ongepast. Ajax had rond de transfer van Maarten Paes de zaken wel op orde, en dus geen enkel belang om concurrenten te informeren aangaande de reglementen. Het is betaald voetbal, en geen vrijblijvend en niet georganiseerd zomeravondvoetbal op een veldje achter de flat.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Niet zeuren. De meeste clubs hebben zitten slapen en het is inmiddels volstrekt duidelijk dat spelers niet hadden mogen spelen. Begrijp niet waarom de KNVB zo lang nodig heeft om een reglementaire 3-0 nederlaag op te leggen voor de wedstrijden waar protest tegen aangetekend is. Dat er daarna nog de juridische afwikkeling zal volgen, net als voor ieder ander bedrijf in Nederland dat werknemers zonder de juiste papieren in dienst heeft, is ook logisch. Daar zal het waarschijnlijk wel meevallen met de sancties.
Jammer van Chery om andere clubs aan te vallen. De verantwoordelijken bij sommige clubs, hebben de zaken niet op orde. De zwarte piet bij de bond of andere clubs neerleggen is ongepast. Ajax had rond de transfer van Maarten Paes de zaken wel op orde, en dus geen enkel belang om concurrenten te informeren aangaande de reglementen. Het is betaald voetbal, en geen vrijblijvend en niet georganiseerd zomeravondvoetbal op een veldje achter de flat.