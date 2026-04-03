is allesbehalve gelukkig met NAC Breda, dat in zijn woorden 'de hele Eredivisie op zijn kop heeft gezet' door de inmiddels beruchte 'Paspoortgate' aan te zwengelen. In gesprek met het clubkanaal van N.E.C. zegt de routinier dat hij het 'lastig' en 'jammer' vindt dat er blijkbaar weinig onderlinge solidariteit tussen de clubs bestaat.

NAC trok na het met 6-0 verloren duel bij Go Ahead Eagles aan de bel bij de KNVB omdat de Deventenaren met Dean James een niet-speelgerechtigde speler zouden hebben opgesteld. NAC redeneerde dat James als international van Indonesië helemaal geen Nederlandse nationaliteit meer heeft en dus óók geen werkvergunning, waardoor de wedstrijd overgespeeld zou moeten worden. Diezelfde situatie geldt echter voor veel meer spelers die in Nederland zijn geboren, maar hun interlands spelen voor landen als Indonesië, Suriname en Kaapverdië - waaronder Surinaams international Chery. Inmiddels is duidelijk dat hij door het verkrijgen van een EU-sticker in zijn paspoort toch speelgerechtigd is voor de aankomende speelronde, waarin N.E.C. zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Excelsior speelt.

In gesprek met het clubkanaal zegt Chery dat hij een 'hectische periode' achter de rug heeft. Toen de storm in Nederland losbarstte, zat hij met de nationale ploeg van Suriname in Mexico om zich voor te bereiden op de halve finale van de intercontinentale play-offs om een ticket voor het WK van komende zomer. Daarin ging Natio met 2-1 ten onder tegen Bolivia. "We verloren met Suriname, dat was sowieso balen. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik hier weer op het veld mag staan", zegt Chery.

"Voor alle boys van Suriname en voor mij en mijn gezin was het hectisch, omdat we allemaal een beetje in onzekerheid zaten over wat nou de bedoeling was", vervolgt Chery zijn relaas. "Uiteindelijk heb ik me goed kunnen laten leiden door N.E.C. en de advocaten die er hard mee bezig waren. Ik heb er niet veel verstand van, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik er ben. Wanneer ik in de gaten kreeg dat dit ook voor mij gold? Dat hoorde ik natuurlijk de afgelopen weken al. Ik denk dat NAC Breda erover begonnen is, sindsdien is de hele Eredivisie op zijn kop gezet. Uiteindelijk is het lastig en jammer dat het zo moet gaan", zegt de aanvallende middenvelder. "Je bent natuurlijk samen een Eredivisie, als clubs. Als clubs dat gaan zeggen weet ik niet of het heel goed is voor de ploegen, maar uiteindelijk is het zo en moeten we ermee dealen", besluit Chery.