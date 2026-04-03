Chery baalt van NAC: 'Hele Eredivisie op zijn kop gezet'

3 april 2026, 11:52   Bijgewerkt: 12:02
Tjaronn Chery
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Tjaronn Chery is allesbehalve gelukkig met NAC Breda, dat in zijn woorden 'de hele Eredivisie op zijn kop heeft gezet' door de inmiddels beruchte 'Paspoortgate' aan te zwengelen. In gesprek met het clubkanaal van N.E.C. zegt de routinier dat hij het 'lastig' en 'jammer' vindt dat er blijkbaar weinig onderlinge solidariteit tussen de clubs bestaat.

NAC trok na het met 6-0 verloren duel bij Go Ahead Eagles aan de bel bij de KNVB omdat de Deventenaren met Dean James een niet-speelgerechtigde speler zouden hebben opgesteld. NAC redeneerde dat James als international van Indonesië helemaal geen Nederlandse nationaliteit meer heeft en dus óók geen werkvergunning, waardoor de wedstrijd overgespeeld zou moeten worden. Diezelfde situatie geldt echter voor veel meer spelers die in Nederland zijn geboren, maar hun interlands spelen voor landen als Indonesië, Suriname en Kaapverdië - waaronder Surinaams international Chery. Inmiddels is duidelijk dat hij door het verkrijgen van een EU-sticker in zijn paspoort toch speelgerechtigd is voor de aankomende speelronde, waarin N.E.C. zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Excelsior speelt.

In gesprek met het clubkanaal zegt Chery dat hij een 'hectische periode' achter de rug heeft. Toen de storm in Nederland losbarstte, zat hij met de nationale ploeg van Suriname in Mexico om zich voor te bereiden op de halve finale van de intercontinentale play-offs om een ticket voor het WK van komende zomer. Daarin ging Natio met 2-1 ten onder tegen Bolivia. "We verloren met Suriname, dat was sowieso balen. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik hier weer op het veld mag staan", zegt Chery.

"Voor alle boys van Suriname en voor mij en mijn gezin was het hectisch, omdat we allemaal een beetje in onzekerheid zaten over wat nou de bedoeling was", vervolgt Chery zijn relaas. "Uiteindelijk heb ik me goed kunnen laten leiden door N.E.C. en de advocaten die er hard mee bezig waren. Ik heb er niet veel verstand van, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik er ben. Wanneer ik in de gaten kreeg dat dit ook voor mij gold? Dat hoorde ik natuurlijk de afgelopen weken al. Ik denk dat NAC Breda erover begonnen is, sindsdien is de hele Eredivisie op zijn kop gezet. Uiteindelijk is het lastig en jammer dat het zo moet gaan", zegt de aanvallende middenvelder. "Je bent natuurlijk samen een Eredivisie, als clubs. Als clubs dat gaan zeggen weet ik niet of het heel goed is voor de ploegen, maar uiteindelijk is het zo en moeten we ermee dealen", besluit Chery.

Orient
Orient
Niet zeuren. De meeste clubs hebben zitten slapen en het is inmiddels volstrekt duidelijk dat spelers niet hadden mogen spelen. Begrijp niet waarom de KNVB zo lang nodig heeft om een reglementaire 3-0 nederlaag op te leggen voor de wedstrijden waar protest tegen aangetekend is. Dat er daarna nog de juridische afwikkeling zal volgen, net als voor ieder ander bedrijf in Nederland dat werknemers zonder de juiste papieren in dienst heeft, is ook logisch. Daar zal het waarschijnlijk wel meevallen met de sancties.

Jopie14
Jopie14
@Orient. Geen speld tussen te krijgen..👍🏻

Jopie14
Jopie14
Jammer van Chery om andere clubs aan te vallen. De verantwoordelijken bij sommige clubs, hebben de zaken niet op orde. De zwarte piet bij de bond of andere clubs neerleggen is ongepast. Ajax had rond de transfer van Maarten Paes de zaken wel op orde, en dus geen enkel belang om concurrenten te informeren aangaande de reglementen. Het is betaald voetbal, en geen vrijblijvend en niet georganiseerd zomeravondvoetbal op een veldje achter de flat.

De kikker
De kikker
Kijk het van de positieve kant, nu wordt er ieder geval wat aan gedaan.

Tjaronn Chery

Tjaronn Chery
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (4 jun. 1988)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
28
9
2024/2025
Antwerp
40
14
2023/2024
M Haifa
17
2
2023/2024
NEC
15
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
29
-18
28
15
Telstar
29
-10
27
16
Excelsior
29
-20
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
29
-40
19

