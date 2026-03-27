WK-droom van Suriname spat uiteen door nederlaag tegen Bolivia

De droom van Suriname om zich te plaatsen voor het WK is in rook opgegaan na een nederlaag tegen Bolivia. In het Estadio BBVA in Monterrey ging de ploeg van Henk ten Cate in de halve finale van de intercontinentale play-offs met 2-1 onderuit, nadat een voorsprong werd weggegeven.

Na maanden toeleven naar dit moment begon Suriname scherp en georganiseerd. Bolivia had in de openingsfase weliswaar meer balbezit, maar kwam nauwelijks door de compacte defensie van de Surinamers. De eerste waarschuwingen kwamen zelfs van de kant van Suriname, waar met name de dreiging in de omschakeling zichtbaar was.

De grootste kansen vóór rust waren echter voor Suriname. Joël Piroe kreeg meerdere opgelegde mogelijkheden, maar wist het net niet te vinden. Ook Etienne Vaessen moest eenmaal ingrijpen, maar hield zijn ploeg op de been. Aan de andere kant verrichtte doelman Guillermo Viscarra een bizarre redding met het hoofd, waardoor de brilstand bij rust bleef staan.

Van droomstart naar nachtmerrie

Kort na rust leek het script precies volgens wens te verlopen. In de 48e minuut viel de openingstreffer alsnog: na een scrimmage in het strafschopgebied was het Liam van Gelderen die van dichtbij binnentikte: 0-1.

Suriname leek controle te hebben, maar gaandeweg kantelde het duel. Bolivia voerde de druk op en de ploeg van Ten Cate kwam steeds minder aan voetballen toe. Het werd overleven en dat ging uiteindelijk mis.

De gelijkmaker viel via invaller Paniagua, die profiteerde van een klutssituatie. Niet veel later volgde hét kantelpunt: een discutabele strafschop na een lichte overtreding van Abena op Godoy. Miguelito schoot overtuigend raak en zette Bolivia op voorsprong: 2-1.

Slotoffensief zonder beloning

Daarna volgde een hectische slotfase met liefst tien minuten extra tijd, wat er twaalf werden vanwege het vele oponthoud. Bolivia rekte voortdurend tijd: spelers gingen massaal naar het gras, wat Suriname ook deed toen het zelf op voorsprong stond. Daardoor kwam de vaart er in de tweede helft geen moment in.

Suriname kreeg nog kansen — onder meer via Gyrano Kerk en een kopbal van invaller Jubitana — maar de gelijkmaker bleef uit. Vaessen ging nog mee naar voren bij een corner in de absolute slotfase, maar het mocht niet baten. Bolivia trok de overwinning over de streep en mag zich opmaken voor een allesbeslissend duel met Irak.