Boekhoorn rekent op CL-deelname met NEC

21 maart 2026, 19:33
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Marcel Boekhoorn gaat ervan uit dat NEC komend seizoen de Champions League ingaat, zo laat hij weten voor de camera’s van Vandaag Inside. De Nijmegenaren hebben momenteel een achterstand van drie punten op nummer twee Feyenoord, een plek die dit seizoen nog directe plaatsing voor het miljardenbal oplevert.

NEC is bezig aan een absoluut droomseizoen. De Nijmegenaren plaatsten zich begin deze maand ten koste van koploper PSV voor de finale van de KNVB Beker, terwijl de ploeg van Dick Schreuder ook nog volop in de race is om de tweede plaats. NEC staat momenteel derde, drie punten onder Feyenoord.

Rondom de première van Cruijff, de documentaireserie ter ere van de tiende sterfdag van Johan Cruijff, wordt Boekhoorn door Noa Vahle hoe het nu met de spanning gaat in Nijmegen in de strijd om plek twee. “Wij maken in die zin een geweldig seizoen door, het is onwaarschijnlijk wat we doen”, begint de investeerder van NEC. “Ik hoop dat wij zo doorgaan.”

Boekhoorn liet zich eerder al ontvallen dat hij er vertrouwen in heeft dat NEC de Champions League gaat halen, waarna het team direct in een korte dip terechtkwam. Desondanks is hij niet bepaald voorzichtiger geworden in zijn uitingen. “Ik ga ervan uit dat het wel gaat gebeuren”, aldus de geldschieter over Champions League-deelname van NEC. Daarbij benadrukt hij dat hij nog altijd hoopt op een duel met Real Madrid in De Goffert.

VIDEO - Marcel Boekhoorn durft te dromen van Champions League: 'Ik ga ervan uit dat het wel gaat gebeuren'

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

