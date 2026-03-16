Dick Schreuder doet het momenteel fantastisch met NEC, dat knap derde staat in de Eredivisie. Voordat de oefenmeester zich aan de Nijmegenaren verbond, sprak de club met Mark van Bommel. Volgens Johan Derksen heeft voormalig FC Twente-voorzitter Joop Munsterman ervoor gezorgd dat Schreuder uiteindelijk trainer van NEC werd.

NEC nam afgelopen zomer na vijf seizoenen afscheid van Rogier Meijer als hoofdtrainer van het eerste elftal. De Nijmegenaren kwamen in eerste instantie uit bij Van Bommel als topkandidaat voor het eerste elftal, maar hij wilde in maart vorig jaar nog geen contract tekenen in het Goffertstadion. NEC besloot daarom verder te kijken, waarna Schreuder werd vastgelegd. Een schot in de roos, zo bleek.

“De suikeroom Boekhoorn en de trainer Schreuder blijkt een gouden combinatie bij NEC”, begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. “Het leuke is dat haast alles in de wereld op toeval is gebaseerd, want hij wilde Mark van Bommel als trainer binnenhalen.” Dat Boekhoorn uiteindelijk bij Schreuder uitkwam, heeft hij volgens Derksen te danken aan zakenpartner Munsterman. “Die heeft op een gegeven moment gezegd: ‘Je kunt beter Dick Schreuder nemen’. Daar heeft Marcel Boekhoorn naar geluisterd.”

Munsterman was tussen 2004 en 2015 actief als voorzitter van FC Twente, maar is daar vervolgens ‘met pek en veren de deur uit gestuurd’. “Hij is niet meer zo’n Twente-man. Hij heeft Twente kampioen gemaakt en een prachtig stadion gerealiseerd. Toen werd hij wat ijdel en trok hij de eer naar zichzelf toe. Dan worden de ego’s van de leden van de raad van commissarissen geblokkeerd en dan moet hij weg”, aldus Derksen. FC Twente had op het moment dat Munsterman vertrok ook last van enorme financiële problemen.