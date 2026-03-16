‘Joop Munsterman tipte Dick Schreuder als NEC-trainer aan Marcel Boekhoorn’

16 maart 2026, 14:53
Dick Schreuder
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

Dick Schreuder doet het momenteel fantastisch met NEC, dat knap derde staat in de Eredivisie. Voordat de oefenmeester zich aan de Nijmegenaren verbond, sprak de club met Mark van Bommel. Volgens Johan Derksen heeft voormalig FC Twente-voorzitter Joop Munsterman ervoor gezorgd dat Schreuder uiteindelijk trainer van NEC werd.

NEC nam afgelopen zomer na vijf seizoenen afscheid van Rogier Meijer als hoofdtrainer van het eerste elftal. De Nijmegenaren kwamen in eerste instantie uit bij Van Bommel als topkandidaat voor het eerste elftal, maar hij wilde in maart vorig jaar nog geen contract tekenen in het Goffertstadion. NEC besloot daarom verder te kijken, waarna Schreuder werd vastgelegd. Een schot in de roos, zo bleek.

“De suikeroom Boekhoorn en de trainer Schreuder blijkt een gouden combinatie bij NEC”, begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. “Het leuke is dat haast alles in de wereld op toeval is gebaseerd, want hij wilde Mark van Bommel als trainer binnenhalen.” Dat Boekhoorn uiteindelijk bij Schreuder uitkwam, heeft hij volgens Derksen te danken aan zakenpartner Munsterman. “Die heeft op een gegeven moment gezegd: ‘Je kunt beter Dick Schreuder nemen’. Daar heeft Marcel Boekhoorn naar geluisterd.”

Munsterman was tussen 2004 en 2015 actief als voorzitter van FC Twente, maar is daar vervolgens ‘met pek en veren de deur uit gestuurd’. “Hij is niet meer zo’n Twente-man. Hij heeft Twente kampioen gemaakt en een prachtig stadion gerealiseerd. Toen werd hij wat ijdel en trok hij de eer naar zichzelf toe. Dan worden de ego’s van de leden van de raad van commissarissen geblokkeerd en dan moet hij weg”, aldus Derksen. FC Twente had op het moment dat Munsterman vertrok ook last van enorme financiële problemen.

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

