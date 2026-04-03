en zijn ploeggenoten bij N.E.C. maken zich niet druk over de uitspraken van Marcel Boekhoorn. De grote geldschieter van de Eredivisierevelatie én bekerfinalist liet recent weten dat hij ervan uitgaat dat de Nijmeegse club volgend seizoen actief zal zijn in de Champions League.

Met nog zes speelronden te gaan bezet N.E.C. de derde plaats in de Eredivisie. De achterstand op de nummer twee, Feyenoord, bedraagt slechts drie punten. Als de Nijmegenaren dat gat de komende weken weten te overbruggen, dan is rechtstreekse kwalificatie voor het miljardenbal een feit. Bovendien staat het elftal van Dick Schreuder op 19 april in de bekerfinale in De Kuip, waarin AZ de tegenstander zal zijn. In een interview met Voetbal International spreekt Ouaissa van 'zeven finales' die hij en zijn teamgenoten nog voor de boeg hebben.

Het weekblad confronteert Ouiassa met de uitlatingen van Boekhoorn. Die liet recent, bij de première van de documentaire Cruijff, nog weten dat hij ervan uitgaat dat N.E.C. zich dit seizoen daadwerkelijk plaatst voor de Champions League. "Ach, Marcel mag zeggen wat hij wil, daar maken wij ons als spelers niet zo druk over, hoor", reageert Ouaissa. "Ik snap heel goed dat hij heel enthousiast is over dit seizoen, maar wij laten ons daar niet door afleiden."

"Dromen is leuk en dromen mag altijd; zelf heb ik ook heel veel dromen. Om ooit eens samen te spelen met mijn broertje Dien, bijvoorbeeld: die zit nu als rechtsback in de jeugd van Roda JC", vervolgt Ouaissa. Voor hem persoonlijk is Champions League-voetbal wel de eerste droom die uit zou kunnen komen. "Dat zou misschien wel met NEC kunnen, ja. Straks nemen we het eerst op tegen Excelsior en daarna tegen Feyenoord. Dan de bekerfinale, daarna FC Twente… Dat zijn wel weekjes, hè? Voor veel jongens is het de eerste keer dat we dit meemaken, maar ik denk echt dat we er klaar voor zullen zijn."