Ouaissa: 'Boekhoorn mag zeggen wat hij wil, wij laten ons niet afleiden'

3 april 2026, 09:31
Sami Ouaissa van NEC met als inzet geldschieter Marcel Boekhoorn
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Sami Ouaissa en zijn ploeggenoten bij N.E.C. maken zich niet druk over de uitspraken van Marcel Boekhoorn. De grote geldschieter van de Eredivisierevelatie én bekerfinalist liet recent weten dat hij ervan uitgaat dat de Nijmeegse club volgend seizoen actief zal zijn in de Champions League.

Met nog zes speelronden te gaan bezet N.E.C. de derde plaats in de Eredivisie. De achterstand op de nummer twee, Feyenoord, bedraagt slechts drie punten. Als de Nijmegenaren dat gat de komende weken weten te overbruggen, dan is rechtstreekse kwalificatie voor het miljardenbal een feit. Bovendien staat het elftal van Dick Schreuder op 19 april in de bekerfinale in De Kuip, waarin AZ de tegenstander zal zijn. In een interview met Voetbal International spreekt Ouaissa van 'zeven finales' die hij en zijn teamgenoten nog voor de boeg hebben.

Het weekblad confronteert Ouiassa met de uitlatingen van Boekhoorn. Die liet recent, bij de première van de documentaire Cruijff, nog weten dat hij ervan uitgaat dat N.E.C. zich dit seizoen daadwerkelijk plaatst voor de Champions League. "Ach, Marcel mag zeggen wat hij wil, daar maken wij ons als spelers niet zo druk over, hoor", reageert Ouaissa. "Ik snap heel goed dat hij heel enthousiast is over dit seizoen, maar wij laten ons daar niet door afleiden."

"Dromen is leuk en dromen mag altijd; zelf heb ik ook heel veel dromen. Om ooit eens samen te spelen met mijn broertje Dien, bijvoorbeeld: die zit nu als rechtsback in de jeugd van Roda JC", vervolgt Ouaissa. Voor hem persoonlijk is Champions League-voetbal wel de eerste droom die uit zou kunnen komen. "Dat zou misschien wel met NEC kunnen, ja. Straks nemen we het eerst op tegen Excelsior en daarna tegen Feyenoord. Dan de bekerfinale, daarna FC Twente… Dat zijn wel weekjes, hè? Voor veel jongens is het de eerste keer dat we dit meemaken, maar ik denk echt dat we er klaar voor zullen zijn."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
27
6
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
34
7
2023/2024
Roda
21
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

