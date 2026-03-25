maakt dit seizoen grote indruk bij N.E.C. en zit dan ook opnieuw bij de selectie van Jong Oranje, maar wil nog niet vooruitlopen op zijn toekomst als A-international. De 21-jarige middenvelder zou zowel voor Nederland als Marokko kunnen gaan kiezen, maar zegt in gesprek met De Telegraaf dat dat op dit moment 'totaal niet aan de orde is'.

N.E.C. nam Ouaissa in de winterstop van het seizoen 2023/24 voor ruim acht ton over van Roda JC, maar stalde de linkspoot de rest van het seizoen op huurbasis weer in Kerkrade. Een halfjaar later maakte hij alsnog de overstap naar Nijmegen, waarna hij een prima debuutseizoen kende onder Rogier Meijer. Ouaissa kwam in 33 van de 34 Eredivisiespeelronden in actie en was in zijn eerste jaar op het hoogste niveau goed voor zeven doelpunten.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer vertrok Meijer en trok N.E.C. in zijn plaats Dick Schreuder aan. Die maakt de verwachtingen meer dan waar: met attractief voetbal staan de Nijmegenaren zes speelronden voor het einde van de competitie op een sensationele derde plaats, slechts drie punten achter de tweede plaats van Feyenoord die aan het eind van de rit recht geeft op een startbewijs voor de Champions League. Als rechtshalf in het 3-5-2-systeem van Schreuder heeft Ouaissa zijn productie van vorig seizoen met zes treffers inmiddels al bijna geëvenaard - en zelfs overtroffen als je zijn twee goals in het bekertoernooi meerekent.

Het mocht dan ook geen verrassing heten dat Ouaissa in november vorig jaar voor het eerst werd opgeroepen door Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje. Zowel tegen Slovenië (2-0 winst) als Israël (3-1 verlies) kwam hij als invaller binnen de lijnen. Deze week maakt hij opnieuw deel uit van de spelersgroep van Reiziger, die aanstaande vrijdag in Stavanger een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen speelt (aftrap 18.00 uur) en drie dagen later in De Koel in Venlo oefent tegen de leeftijdgenoten uit België.

Als Ouaissa zo doorgaat, dan lijkt het een kwestie van tijd tot de Marokkaanse voetbalbond zal gaan proberen hem te verleiden tot een 'switch' naar dat land - als dat niet al lang gebeurd is. De middenvelder houdt zich echter op de vlakte over de keuze waar hij mogelijk voor komt te staan: "Natuurlijk praat ik er wel over met de mensen die dicht bij mij staan. Maar ik hoef de keuze tussen Nederland en Marokko niet te maken, dus maak ik hem nog niet. Het is totaal niet aan de orde", aldus Ouaissa.

Marokko bindt Eredivisietalent

Marokko slaagde er de afgelopen tijd regelmatig in om spelers aan zich te binden die hun jeugdinterlands voor een ander land hebben gespeeld. Zo koos PSV-back Anass Salah-Eddine in oktober 2025 voor een interlandloopbaan bij de Atlasleeuwen, luttele maanden nadat hij met Jong Oranje op het EK Onder-21 actief was. Recent koos ook de talentvolle spits Sami Bouhoudane van Jong PSV voor Marokko. Hij kwam tot en met de Onder-18 voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van Nederland uit. Ook België zag deze maand een groot talent door de vingers glippen: Ajax-aanvaller Rayane Bounida heeft eveneens besloten voor het Noord-Afrikaanse land te willen uitkomen.