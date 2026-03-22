Grote domper Cillessen: blessure op hoogst ongelukkig moment

Een enorme domper voor . Uitgerekend in zijn 200ste Eredivisie-wedstrijd viel de keeper van NEC al heel vroeg uit.

In de tweede minuut van de wedstrijd, nog voordat hij in actie hoefde te komen, ging Cillessen op het gras zitten. Omdat ook Gonzalo Crettaz geblesseerd is, ging derde keeper Rijk Janse zich warmlopen.

Cillessen probeerde nog even door te spelen, maar moest zich in de vijfde minuut toch gewonnen geven. Het leek te gaan om kuitproblemen. Hij werd vervangen door Janse, die zijn debuut maakt in het profvoetbal. De 23-jarige invaller viel direct op door in de dertiende minuut heel ver zijn doel uit te komen, bijna tot de middenlijn, om met succes een aanval van Heerenveen te onderscheppen.

Verder heeft NEC geen keeper meer op de bank. Het is voor de ploeg dus te hopen dat Janse geen blessure of rode kaart oploopt, want dan zou een veldspeler op doel moeten staan.

Voor Cillessen is zijn blessure een enorme domper. Door de afwezigheid van Crettaz krijgt hij juist een kans bij NEC, die hij de afgelopen weken met beide handen aangreep. Bovendien staat op zondag 19 april de bekerfinale tegen AZ op het programma.

Cillessen speelde zijn 200ste wedstrijd in de Eredivisie. Daarvan waren er 99 voor NEC en 101 voor Ajax. Het duel tussen NEC en Heerenveen begon zondag om 12.15 uur.