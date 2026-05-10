Stije Resink verrast door winterse interesse Benfica

10 mei 2026, 10:20
Stije Resink van FC Groningen
Foto: © ESPN
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Stije Resink was verrast door de interesse van Benfica aflopen winter, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder van FC Groningen was in zijn hoofd bezig met een zomers vertrek, toen de Portugezen heel concreet werden in januari. Zijn club ging uiteindelijk voor de transfer liggen.

De toekomst van Resink was in de maanden voor hij zijn kruisbandblessure opliep een groot gespreksonderwerp in voetbalminnend Nederland. De aanvoerder van FC Groningen werd genoemd als optie voor de hele traditionele top drie en hij dacht ook zelf aan een zomers vertrek uit de Euroborg. Enkele weken voor het sluiten van de winterse transferperiode klopte Benfica echter voor hem aan.

“Dat was wel redelijk verrassend”, geeft Resink toe bij Goedemorgen Eredivisie. “Vooral omdat het best snel ging. Er liepen wel wat dingen en mijn zaakwaarnemer was bezig, maar dat was vooral voor richting de zomer.” De middenvelder legt uit dat hij op dat moment in zijn hoofd een plan aan het maken was voor een zomerse stap. “Zij kwamen in de winter, zo’n twee weken voor het einde van de transferperiode, en meteen heel concreet. Ze wilden meteen doorpakken, omdat ze daar ook twee blessures hadden. Dus dat was wel verrassend.”

Bram van Polen wil vervolgens weten of de interesse van Benfica ertoe leidde dat er nog andere clubs voor hem aanklopten. “Ja…”, antwoordt Resink heel voorzichtig. “Jij wil echt niks zeggen, hè?”, vraagt Van Polen dan, waarna de middenvelder in de lach schiet. “Mijn zaakwaarnemer was sowieso al aan het praten met meerdere clubs, maar zoals ik zei was dat allemaal voor richting de zomer”, vult Resink zijn antwoord aan. “Dat was allemaal bezig en toen kwam Benfica. De andere clubs vragen dan wel aan mijn zaakwaarnemer hoe serieus dat is. Meer op die manier.”

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
24
5
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Utrecht
32
10
47
9
Sparta
32
-17
43
10
Groningen
32
2
42
11
Go Ahead
32
5
38
12
PEC
32
-24
37

