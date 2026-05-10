Stije Resink verrast door winterse interesse Benfica

was verrast door de interesse van Benfica aflopen winter, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder van FC Groningen was in zijn hoofd bezig met een zomers vertrek, toen de Portugezen heel concreet werden in januari. Zijn club ging uiteindelijk voor de transfer liggen.

De toekomst van Resink was in de maanden voor hij zijn kruisbandblessure opliep een groot gespreksonderwerp in voetbalminnend Nederland. De aanvoerder van FC Groningen werd genoemd als optie voor de hele traditionele top drie en hij dacht ook zelf aan een zomers vertrek uit de Euroborg. Enkele weken voor het sluiten van de winterse transferperiode klopte Benfica echter voor hem aan.

“Dat was wel redelijk verrassend”, geeft Resink toe bij Goedemorgen Eredivisie. “Vooral omdat het best snel ging. Er liepen wel wat dingen en mijn zaakwaarnemer was bezig, maar dat was vooral voor richting de zomer.” De middenvelder legt uit dat hij op dat moment in zijn hoofd een plan aan het maken was voor een zomerse stap. “Zij kwamen in de winter, zo’n twee weken voor het einde van de transferperiode, en meteen heel concreet. Ze wilden meteen doorpakken, omdat ze daar ook twee blessures hadden. Dus dat was wel verrassend.”

Bram van Polen wil vervolgens weten of de interesse van Benfica ertoe leidde dat er nog andere clubs voor hem aanklopten. “Ja…”, antwoordt Resink heel voorzichtig. “Jij wil echt niks zeggen, hè?”, vraagt Van Polen dan, waarna de middenvelder in de lach schiet. “Mijn zaakwaarnemer was sowieso al aan het praten met meerdere clubs, maar zoals ik zei was dat allemaal voor richting de zomer”, vult Resink zijn antwoord aan. “Dat was allemaal bezig en toen kwam Benfica. De andere clubs vragen dan wel aan mijn zaakwaarnemer hoe serieus dat is. Meer op die manier.”