Live voetbal

Waarom Ajax miljoenen misloopt met een vertrek van Dies Janse

29 april 2026, 12:31
Janse Brugge
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De geruchten worden met de dag hardnekkiger: Dies Janse (20) lijkt Ajax deze zomer definitief te verruilen voor Club Brugge. Hoewel de Amsterdammers de miljoenen goed kunnen gebruiken, is het de vraag of zij hier op de lange termijn wel verstandig aan doen.

Dat Club Brugge belangstelling heeft voor Janse, is niet vreemd. De Zeeuwse centrumverdediger presteert dit seizoen fantastisch op huurbasis bij FC Groningen. Janse heeft zich bij de Trots van het Noorden ontpopt tot een betrouwbare centrale verdediger die bovengemiddeld goed aan de bal is en daarnaast een uitstekend spelinzicht heeft. Ook staat hij in fysiek opzicht zijn mannetje. Juist die combinatie maakt Janse een interessante voetballer met een goed profiel.

Het probleem: Youri Baas

Artikel gaat verder onder video

Het probleem voor Janse is de huidige hiërarchie in Amsterdam. Ajax beschikt over Youri Baas als linksbenige centrale verdediger. Baas doet het uitstekend, waardoor hij niet snel op de bank zal hoeven plaatsnemen. Tegelijkertijd zullen Janse en zijn entourage ongetwijfeld niet zitten te wachten op een rol als wisselspeler in Amsterdam, want daar is Janse inmiddels te goed voor. Club Brugge hoopt te profiteren van dit dilemma.

Ajax verlangt naar verluidt zo’n acht miljoen euro voor Janse. Voor een speler die nog geen gevestigde waarde is in het eerste elftal, lijkt dat een prima bedrag. Toch is het ook een riskante gok. Als Janse zich in Brugge op dezelfde manier blijft ontwikkelen als in Groningen, is hij over twee jaar waarschijnlijk het drievoudige waard.

Heeft Janse bovendien niet veel meer potentie om uit te groeien tot een Europese verdediger dan Baas? e juiste voorwaarden en potentie lijken in elk geval aanwezig Het zijn vragen die ze zich in de Johan Cruijff ArenA goed moeten stellen voordat er definitief een strik om Janse wordt geplakt

Laden...
91 stemmen
Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

Bekijk volledige bio

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.490 Reacties
1.052 Dagen lid
17.019 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax heeft in verleden al veel spelers laten gaan waar ze later spijt van hebben gehad en andere clubs ajax uit hebben lachen met transfer somen waar ze na de tijd 4 meer voor kregen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dies Janse

FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
28
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Heerenveen
31
4
47
8
Utrecht
31
8
44
9
Groningen
31
3
42
10
Sparta
31
-17
42
11
Go Ahead
31
5
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws