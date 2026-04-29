De geruchten worden met de dag hardnekkiger: (20) lijkt Ajax deze zomer definitief te verruilen voor Club Brugge. Hoewel de Amsterdammers de miljoenen goed kunnen gebruiken, is het de vraag of zij hier op de lange termijn wel verstandig aan doen.

Dat Club Brugge belangstelling heeft voor Janse, is niet vreemd. De Zeeuwse centrumverdediger presteert dit seizoen fantastisch op huurbasis bij FC Groningen. Janse heeft zich bij de Trots van het Noorden ontpopt tot een betrouwbare centrale verdediger die bovengemiddeld goed aan de bal is en daarnaast een uitstekend spelinzicht heeft. Ook staat hij in fysiek opzicht zijn mannetje. Juist die combinatie maakt Janse een interessante voetballer met een goed profiel.

Het probleem: Youri Baas

Het probleem voor Janse is de huidige hiërarchie in Amsterdam. Ajax beschikt over Youri Baas als linksbenige centrale verdediger. Baas doet het uitstekend, waardoor hij niet snel op de bank zal hoeven plaatsnemen. Tegelijkertijd zullen Janse en zijn entourage ongetwijfeld niet zitten te wachten op een rol als wisselspeler in Amsterdam, want daar is Janse inmiddels te goed voor. Club Brugge hoopt te profiteren van dit dilemma.

Ajax verlangt naar verluidt zo’n acht miljoen euro voor Janse. Voor een speler die nog geen gevestigde waarde is in het eerste elftal, lijkt dat een prima bedrag. Toch is het ook een riskante gok. Als Janse zich in Brugge op dezelfde manier blijft ontwikkelen als in Groningen, is hij over twee jaar waarschijnlijk het drievoudige waard.

Heeft Janse bovendien niet veel meer potentie om uit te groeien tot een Europese verdediger dan Baas? e juiste voorwaarden en potentie lijken in elk geval aanwezig Het zijn vragen die ze zich in de Johan Cruijff ArenA goed moeten stellen voordat er definitief een strik om Janse wordt geplakt