Dies Janse zet zinnen op transfer naar Club Brugge

26 april 2026, 14:55
Janse Brugge
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Dies Janse lijkt na dit seizoen definitief te vertrekken bij Ajax. De twintigjarige verdediger heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Club Brugge en is na de eerste gesprekken met de Belgische club overtuigd geraakt van een overstap, zo meldt het Belgische HLN Sport.

Eerder gaf de linkspoot nog aan dat hij komende zomer wilde terugkeren in Amsterdam om te strijden voor een basisplaats, maar hij twijfelde of hij de concurrentiestrijd met Youri Baas wilde aangaan.

Janse staat nog tot de zomer van 2029 onder contract in de Johan Cruijff ArenA, maar speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Groningen. In het noorden is de jeugdinternational uitgegroeid tot een vaste waarde. Tot dusver speelde hij 28 officiële wedstrijden voor de Groningers, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist. 

De ontwikkeling van de mandekker is in België niet onopgemerkt gebleven. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri denkt Club Brugge serieus aan de komst van de verdediger en bevinden de gesprekken met zijn management zich inmiddels in een vergevorderd stadium. Tot een officieel bod is het nog niet gekomen en de clubs hebben ook nog niet gesproken over een definitief prijskaartje. De geschatte transferwaarde van Janse bedraagt momenteel 1,9 miljoen euro. Bij een eventuele terugkeer naar Ajax zou hij moeten opboksen tegen concurrenten als Baas, Ko Itakura, Josip Sutalo en Aaron Bouwman.

Naast Janse moet Ajax mogelijk vrezen voor nog een zomers vertrek van een sterkhouder. Transferexpert Fabrizio Romano verwacht dat ook Mika Godts de club gaat verlaten.

Dies Janse

Dies Janse
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
28
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
34
36
43
2
Club Brugge
34
30
41
3
Sint-Truiden
34
12
33
4
Anderlecht
34
3
28
5
Gent
34
4
26

