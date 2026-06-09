Twee nieuwe namen genoemd voor Feyenoord, volledige shortlist in beeld

Sébastien Pocognoli is momenteel de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord te worden, zo meldt WFCGroningen op X. Hij staat bovenaan het verlanglijstje in Rotterdam, nadat de clubleiding onlangs afscheid nam van Robin van Persie. Technisch directeur Dévy Rigaux heeft in de zoektocht naar een opvolger inmiddels zes verschillende trainers gepolst. Feyenoord zal echter snel moeten handelen om de Belgische coach binnen te halen, aangezien de ex-trainer van AS Monaco ook in Frankrijk een zeer gewilde naam is op de markt.

De topkandidaat zit zonder club nadat hij begin deze maand werd ontslagen in het prinsdom. Ondanks een ongeslagen reeks in het voorjaar werd een zevende plaats in de Ligue 1 hem fataal. Naast de Franse interesse wordt de voormalig eindverantwoordelijke van Union Saint-Gilloise ook nadrukkelijk in verband gebracht met RSC Anderlecht. Mocht de komst van Pocognoli onhaalbaar blijken, dan heeft de club nog andere ijzers in het vuur. De zes gepolste namen zijn inmiddels allemaal bekend: naast de Belg gaat het om Oliver Glasner, Walid Regragui, Wouter Vrancken, Carlos Vicens en Alexander Blessin. Glasner leek aanvankelijk een belangrijke gegadigde, maar de Oostenrijker kiest waarschijnlijk voor een avontuur bij AC Milan.

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Vicens is een van de meer opvallende namen op de Rotterdamse shortlist. De Spanjaard staat momenteel onder contract bij SC Braga, waar hij vorig jaar zomer instapte als hoofdtrainer. In Portugal gooide de voormalig assistent van Pep Guardiola hoge ogen door als vierde te eindigen in de competitie en de halve finale van de Europa League te bereiken. Hiermee is hij een serieuze optie om de vacature in De Kuip in te vullen.

Daarnaast is ook de Blessin nieuw in beeld bij Feyenoord. De Duitse coach is in tegenstelling tot Vicens wel direct beschikbaar, aangezien hij onlangs op straat werd gezet door FC St. Pauli. Met de club uit Hamburg eindigde de oefenmeester als achttiende in de Bundesliga, wat directe degradatie betekende. Ondanks deze sportieve teleurstelling staat hij er nog altijd goed op, mede dankzij het winnen van de Belgische beker in zijn succesvolle periode bij Union Saint-Gilloise.