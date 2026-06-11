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Sjoerd Mossou haalt hard uit naar Infantino: ‘Een wonderkind in schaamteloosheid’

11 juni 2026, 11:42
Donald Trump en Gianni Infantino
Foto: © Imago
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Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Sportcolumnist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad heeft in zijn WK-column van donderdag snoeihard uitgehaald naar FIFA-president Gianni Infantino. Aanleiding zijn de problemen rond de toegang tot de Verenigde Staten voor verschillende scheidsrechters, spelers, officials en supporters in aanloop naar het WK 2026.

Hij verwijst naar de persconferentie die Infantino dinsdag gaf in Mexico-Stad. Daar reageerde de FIFA-voorzitter op de commotie rond onder meer de Somalische scheidsrechter Omar Artan, die werd geweigerd bij de grens, een Iraakse spits die zeven uur werd vastgehouden door de grenspolitie en diverse officials, stafleden en supporters die het land niet in mochten.

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Op de kritiek reageerde Infantino met een oproep om de situatie te relativeren. “Kalm aan, mensen”, zei de FIFA-president. "Chill. Maak je toch niet druk. Take it easy.”

Toen een BBC-verslaggever hem vroeg of hij zich niet beschaamd voelde over de situatie, antwoordde Infantino luchtig dat de FIFA niet alles kan oplossen. “Laten we het nu over voetbal hebben”, zei de FIFA-baas.

Vervolgens trekt Mossou een vergelijking met de houding van Infantino voorafgaand aan het WK van 2022 in Qatar. Tijdens een persconferentie in Doha verklaarde de FIFA-president destijds: “Vandaag voel ik me Qatarees. Vandaag voel ik me Arabisch. Vandaag voel ik me Afrikaans. Vandaag voel ik me homo. Vandaag voel ik me gehandicapt. Vandaag voel ik me een arbeidsmigrant.”

“Gladde Gianni kan dat. Je het ene moment gedragen als een losgeslagen Zonnekoning, het volgende moment net doen alsof je Malle Pietje bent. Vriendjes maken in het Midden-Oosten en Afrika, ze onbeperkt honing om de mond smeren, maar diezelfde vrienden vier jaar later in de stront laten zakken”, schrijft de journalist.

Ook haalt hij uit naar de relatie tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump. “Kwijlend op schoot kruipen bij Donald Trump, hem een totaal belachelijke Vredesprijs geven bij de WK-loting, maar daarna je handen wassen in onschuld en roepen dat je het ook allemaal niet kunt helpen. Het voetbal voortdurend de politiek in trekken, om vervolgens te roepen dat we het niet over politiek mogen hebben. Als schaamteloosheid een talent is, dan is Infantino een wonderkind zoals de wereld die zelden heeft gezien.”

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