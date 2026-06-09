Ajax heeft voor de rechter een gevoelige nederlaag geleden in de juridische afwikkeling van de transfers van en naar Manchester United. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat de Amsterdamse club een miljoenenbedrag moet overmaken aan scoutingsbureau GIC van Peter Gerards. De verschuldigde vergoeding bedraagt ten minste 2,08 miljoen euro, een bedrag dat nog wordt verhoogd met de opgelopen rente en proceskosten.

De wortels van het conflict liggen in september 2016, toen de club een overeenkomst sloot met GIC. In die afspraak was vastgelegd dat Gerards zou hebben op een financiële premie indien een door hem aangedragen speler binnen vier jaar met nettowinst zou worden doorverkocht. Hoewel de samenwerking tussen beide partijen in september 2020 officieel ten einde kwam, bleek de juridische afwikkeling complexer dan gedacht. Bij het verbreken van de banden verleende het bureau een zogeheten 'finale kwijting', een verklaring waarmee doorgaans wordt bevestigd dat aan alle onderlinge verplichtingen is voldaan.

Gerechtshof stelt scoutingbureau in het gelijk

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Toen Ajax na de breuk met het bureau overging tot de verkoop van Antony en Martínez aan Manchester United, eiste GIC alsnog de overeengekomen vergoeding op. Beide Zuid-Amerikanen leverden de Amsterdammers goud geld op: voor Antony werd liefst 95 miljoen euro betaald, terwijl Martínez voor bijna 60 miljoen euro de overstap maakte. De clubleiding weigerde echter te betalen en beriep zich op de eerder getekende kwijting. Hoewel de rechtbank Amsterdam de club in eerste instantie nog in het gelijk stelde, pakt het hoger beroep anders uit. Het gerechtshof oordeelde namelijk dat de verleende kwijting uitsluitend gold voor schulden die op het moment van ondertekenen al bestonden, waardoor toekomstige aanspraken op een vergoeding bleven staan.

Op basis van de gemaakte afspraken is vastgesteld dat de club minimaal 2,08 miljoen euro moet betalen. Dit bedrag zal in de praktijk nog verder oplopen, aangezien het bureau het recht heeft om handelsrente te rekenen over de openstaande schuld. Daarnaast is de Amsterdamse eredivisionist veroordeeld tot het betalen van ruim 26 duizend euro aan proceskosten.