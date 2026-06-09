Live voetbal 1

Ajax verliest rechtszaak en moet alsnog twee miljoen euro aftikken

9 juni 2026, 13:55
Johan Cruijff Arena voorafgaand aan Ajax-PSV
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax heeft voor de rechter een gevoelige nederlaag geleden in de juridische afwikkeling van de transfers van Antony en Lisandro Martínez naar Manchester United. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat de Amsterdamse club een miljoenenbedrag moet overmaken aan scoutingsbureau GIC van Peter Gerards. De verschuldigde vergoeding bedraagt ten minste 2,08 miljoen euro, een bedrag dat nog wordt verhoogd met de opgelopen rente en proceskosten.

De wortels van het conflict liggen in september 2016, toen de club een overeenkomst sloot met GIC. In die afspraak was vastgelegd dat Gerards zou hebben op een financiële premie indien een door hem aangedragen speler binnen vier jaar met nettowinst zou worden doorverkocht. Hoewel de samenwerking tussen beide partijen in september 2020 officieel ten einde kwam, bleek de juridische afwikkeling complexer dan gedacht. Bij het verbreken van de banden verleende het bureau een zogeheten 'finale kwijting', een verklaring waarmee doorgaans wordt bevestigd dat aan alle onderlinge verplichtingen is voldaan.

Gerechtshof stelt scoutingbureau in het gelijk

Artikel gaat verder onder video

Toen Ajax na de breuk met het bureau overging tot de verkoop van Antony en Martínez aan Manchester United, eiste GIC alsnog de overeengekomen vergoeding op. Beide Zuid-Amerikanen leverden de Amsterdammers goud geld op: voor Antony werd liefst 95 miljoen euro betaald, terwijl Martínez voor bijna 60 miljoen euro de overstap maakte. De clubleiding weigerde echter te betalen en beriep zich op de eerder getekende kwijting. Hoewel de rechtbank Amsterdam de club in eerste instantie nog in het gelijk stelde, pakt het hoger beroep anders uit. Het gerechtshof oordeelde namelijk dat de verleende kwijting uitsluitend gold voor schulden die op het moment van ondertekenen al bestonden, waardoor toekomstige aanspraken op een vergoeding bleven staan.

Op basis van de gemaakte afspraken is vastgesteld dat de club minimaal 2,08 miljoen euro moet betalen. Dit bedrag zal in de praktijk nog verder oplopen, aangezien het bureau het recht heeft om handelsrente te rekenen over de openstaande schuld. Daarnaast is de Amsterdamse eredivisionist veroordeeld tot het betalen van ruim 26 duizend euro aan proceskosten.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax Dolberg en Baas

Ajax zet 21 (!) spelers in de etalage

  • do 4 juni, 14:27
  • 4 jun. 14:27
  • 19
FC Barcelona-keeper Marc-André Ter Stegen

‘Privésituatie’ kan Ajax helpen met komst Ter Stegen

  • za 6 juni, 10:19
  • 6 jun. 10:19
  • 6
Ajax-directeur Jordi Cruijff

‘Ajax denkt aan komst Yann Sommer (37)’

  • do 4 juni, 19:55
  • 4 jun. 19:55
  • 8
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
366 Reacties
125 Dagen lid
430 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gewoon aftikken en verder. 95M minus de aanschafprijs van 15,75M, dikke winst dus. Die 2,08 M plus proceskosten zijn een fooi voor de ober.

21
1.006 Reacties
215 Dagen lid
2.881 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Jopie14 die dikke winst is allang verdampt. Er is niks meer over.

21
1.006 Reacties
215 Dagen lid
2.881 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Antony en Martínez leverden Ajax samen meer dan 150 miljoen euro op, maar een gemaakte afspraak nakomen bleek blijkbaar een brug te ver. Eerst weigeren te betalen, vervolgens procederen en uiteindelijk alsnog verliezen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
366 Reacties
125 Dagen lid
430 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gewoon aftikken en verder. 95M minus de aanschafprijs van 15,75M, dikke winst dus. Die 2,08 M plus proceskosten zijn een fooi voor de ober.

21
1.006 Reacties
215 Dagen lid
2.881 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Jopie14 die dikke winst is allang verdampt. Er is niks meer over.

21
1.006 Reacties
215 Dagen lid
2.881 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Antony en Martínez leverden Ajax samen meer dan 150 miljoen euro op, maar een gemaakte afspraak nakomen bleek blijkbaar een brug te ver. Eerst weigeren te betalen, vervolgens procederen en uiteindelijk alsnog verliezen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Antony

Antony
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 26 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
32
8
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws