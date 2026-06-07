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Daley Blind licht tipje van de sluier op over zijn toekomst

7 juni 2026, 14:45
Daley Blind
Foto: © Ziggo Sport
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Over de toekomst van Daley Blind is nog geen duidelijkheid, maar de verdediger gaat in ieder geval niet stoppen als voetballer. Dat laat Blind weten aan tafel bij Rondo.

Blind is 36 jaar en is dankzij een aflopend contract bij Girona transfervrij deze zomer. Stoppen ziet hij niet zitten. “Dat is niet de bedoeling nee. Ik voel me nog fit genoeg en heb dit jaar veel gespeeld. Maar dit is wel een beetje een triest einde van drie mooie jaren in Girona.”

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Presentator Wytse van der Goot vraagt vervolgens of Blind nu ‘dicht bij huis’ gaat voetballen, waarmee hij doelt op een mogelijke terugkeer bij Ajax. Blind houdt de kaarten echter tegend e borst. “Daar ga ik mezelf nog niet over uitlaten.”

Ajax werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer van Blind. De routinier werkte de afgelopen seizoenen al samen met Míchel, die dinsdag werd gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax.

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Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

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