Ajax wil Oscar García behouden: dit moet zijn nieuwe functie worden in Amsterdam

Hoewel hij geen hoofdtrainer meer is van het eerste elftal, wil Ajax verder met Oscar García. De club ziet in García nog altijd de ideale man voor Jong Ajax, al geniet hij ook interesse van clubs die hem direct voor een hoofdmacht willen vastleggen. Dat schrijft FootballTransfers zondag.

García werd in februari door Jordi Cruijff naar Amsterdam gehaald als nieuwe trainer van Jong Ajax. Zijn avontuur bij de beloften kreeg al snel een onverwachte wending. Nog voordat hij een maand actief was in zijn oorspronkelijke functie, schoof Ajax hem door naar het eerste elftal. Daar nam hij de werkzaamheden over van de ontslagen Fred Grim.

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In totaal stond García tien wedstrijden aan het roer van Ajax 1. Onder zijn leiding wist de ploeg zich na een moeizame slotfase van het seizoen via de play-offs alsnog te verzekeren van een ticket voor de voorrondes van de Conference League.

Na afloop van die laatste wedstrijd bleef García bewust vaag over zijn toekomst. Op de vraag of hij graag bij Ajax wilde blijven, antwoordde hij veelzeggend: “Wat denk je zelf?”, waarmee hij de deur voor een langer verblijf nadrukkelijk open liet.

Ajax ziet García graag terug bij Jong Ajax

Ondertussen heeft Ajax de technische staf voor het eerste elftal alweer ingevuld. Deze week presenteerde de club Míchel als nieuwe hoofdtrainer. De Spanjaard tekende een contract voor twee seizoenen in de Johan Cruijff ArenA, waardoor een terugkeer van García naar Ajax 1 geen optie meer is.

Dat betekent echter niet dat Ajax afscheid wil nemen van de trainer. Integendeel: binnen de club leeft de wens dat García zijn oorspronkelijke functie bij Jong Ajax weer oppakt. Zijn korte periode bij het beloftenelftal werd door beide partijen als positief ervaren en Ajax ziet hem graag terug voor de groep in de Keuken Kampioen Divisie.

Concurrentie van clubs met een eerste elftal

De uiteindelijke beslissing ligt nu bij García zelf. De ervaren oefenmeester heeft de afgelopen periode namelijk ook aanbiedingen ontvangen van clubs die hem direct als trainer van een eerste elftal willen aanstellen.

Toch beschikt García nog altijd over een doorlopend contract in Amsterdam. Hoewel zijn situatie veranderde door zijn tijdelijke promotie naar Ajax 1, voelt de Spanjaard zich volgens Voetbal International zeer gewaardeerd binnen de club. Daardoor leeft in Amsterdam het vertrouwen dat García samen met zijn staf ook volgend seizoen verantwoordelijk zal zijn voor de ontwikkeling van de talenten van Jong Ajax.