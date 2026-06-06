‘Privésituatie’ kan Ajax helpen met komst Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen is serieus in beeld bij Ajax, zo bevestigt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De doelman zou door een ‘privésituatie’ graag terug willen naar Duitsland of een land in de buurt daarvan. Ter Stegen zou dan wel flink moeten inleveren op zijn salaris.

Ter Stegen werd afgelopen maand genoemd als optie voor Ajax op doel. Deze week bevestigde het Spaanse Sport dat de Duitse keeper samen met Mark Flekken op de lijst van Jordi Cruijff staat en werd ook Inter-doeman Yann Sommer daaraan toegevoegd. In Kick-off wordt Verweij gevraagd naar de mogelijkheid dat Ter Stegen naar Amsterdam komt, waarop de clubwatcher laat weten dat de sluitpost ‘een hele serieuze optie’ is.

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Of zijn komst daadwerkelijk haalbaar is voor Ajax, valt echter nog te bezien. “Hij is een hele serieuze optie, als Ter Stegen bereid is om heel veel salaris te laten gaan”, plaatst Verweij een kanttekening. De wensen van de doelman kunnen wel in het voordeel van Ajax uitvallen. “Vanwege een privésituatie wil hij graag terug naar Duitsland of de buurt van Duitsland. Dat zou kunnen helpen voor Ajax om hem binnen te halen.”

Verweij betwijfelt echter of Ter Stegen bereid is om in te leveren om naar Ajax te komen. “Met het salaris wat hij nu verdient – hij is gewoon een van de grootverdieners bij Barcelona – is het een compleet onmogelijke missie”, aldus de journalist. “Hij zal heel veel water bij de wijn moeten doen, wil dat echt een serieuze optie worden, want dat is het op dit moment niet.”