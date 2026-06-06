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‘Privésituatie’ kan Ajax helpen met komst Ter Stegen

6 juni 2026, 10:19
FC Barcelona-keeper Marc-André Ter Stegen
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Marc-André Ter Stegen is serieus in beeld bij Ajax, zo bevestigt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De doelman zou door een ‘privésituatie’ graag terug willen naar Duitsland of een land in de buurt daarvan. Ter Stegen zou dan wel flink moeten inleveren op zijn salaris.

Ter Stegen werd afgelopen maand genoemd als optie voor Ajax op doel. Deze week bevestigde het Spaanse Sport dat de Duitse keeper samen met Mark Flekken op de lijst van Jordi Cruijff staat en werd ook Inter-doeman Yann Sommer daaraan toegevoegd. In Kick-off wordt Verweij gevraagd naar de mogelijkheid dat Ter Stegen naar Amsterdam komt, waarop de clubwatcher laat weten dat de sluitpost ‘een hele serieuze optie’ is.

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Of zijn komst daadwerkelijk haalbaar is voor Ajax, valt echter nog te bezien. “Hij is een hele serieuze optie, als Ter Stegen bereid is om heel veel salaris te laten gaan”, plaatst Verweij een kanttekening. De wensen van de doelman kunnen wel in het voordeel van Ajax uitvallen. “Vanwege een privésituatie wil hij graag terug naar Duitsland of de buurt van Duitsland. Dat zou kunnen helpen voor Ajax om hem binnen te halen.”

Verweij betwijfelt echter of Ter Stegen bereid is om in te leveren om naar Ajax te komen. “Met het salaris wat hij nu verdient – hij is gewoon een van de grootverdieners bij Barcelona – is het een compleet onmogelijke missie”, aldus de journalist. “Hij zal heel veel water bij de wijn moeten doen, wil dat echt een serieuze optie worden, want dat is het op dit moment niet.”

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Vriendje Stokvis
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Ajax gaat wel grote spelers halen. Heel knap.

Alex83
8 Reacties
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Alex83
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Als ze 2 van de namen halen die allemaal genoemd worden zou al knap zijn en leuk voor de eredivisie, maar moet het eerst maar is zien. Al weet je in deze komkommer tijd ook nooit wat nou waar is en wat gewoon even een flapuit uitspraak is om weer een stukje geschreven te hebben.

CG
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CG
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.915 Reacties
625 Dagen lid
9.146 Likes
Vriendje Stokvis
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Ajax gaat wel grote spelers halen. Heel knap.

Alex83
8 Reacties
1.032 Dagen lid
23 Likes
Alex83
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Als ze 2 van de namen halen die allemaal genoemd worden zou al knap zijn en leuk voor de eredivisie, maar moet het eerst maar is zien. Al weet je in deze komkommer tijd ook nooit wat nou waar is en wat gewoon even een flapuit uitspraak is om weer een stukje geschreven te hebben.

CG
3.525 Reacties
1.047 Dagen lid
13.997 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben heel erg benieuwd!!

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

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