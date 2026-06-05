Erik ten Hag vindt het moeilijk om de beste speler aan te wijzen met wie hij ooit samenwerkte, maar laat desgevraagd de naam van vallen. Tegelijkertijd was de onbetwiste leider in de kleedkamer bij Ajax, vertelt Ten Hag in uitzending van SEG Stories.

Ten Hag was trainer van Go Ahead Eagles, Bayern München II, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Hij wordt gevraagd om de beste speler aan te wijzen die hij onder zijn hoede heeft gehad. “Dat is een gewetensvraag. Ik heb er wel een paar getraind die er wat van konden”, reageert de momenteel clubloze trainer.

Artikel gaat verder onder video

“Maar Frenkie de Jong… Je hebt altijd het gevoel bij hem dat hij meer tijd heeft dan een ander. Dat is wel een bijzondere gave. Er zijn nog vele anderen, die ik tekortdoe”, beseft Ten Hag. “Maar als je zo’n speler in je elftal hebt, is dat wel lekker, ja. Het is heel moeilijk om een team onder druk te zetten, waarin Frenkie de Jong speelt.”

“Hij creëert altijd ruimte voor zichzelf en brengt de ploeg aan het voetballen. Hij is hier snel (wijst naar zijn hoofd, red.), maar hij is ook gewoon écht snel. Hij heeft de snelheid van een buitenspeler”, vervolgt Ten Hag, die met De Jong in de ploeg de halve finale van de Champions League haalde met Ajax in 2019.

Ook Tadic was onderdeel van die succesploeg. “Tadic is een leider. Dat was bij ons de baas in de kleedkamer. Niet schreeuwend, wel emotioneel, zoals Serviërs kunnen zijn. Een geweldige prof.”