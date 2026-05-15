Live voetbal

Ajax denkt opnieuw aan Ter Stegen, ook Flekken in beeld

15 mei 2026, 07:55
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax wil deze zomer een ervaren eerste doelman halen, zo weet clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International. Onder meer de namen van Marc-André Ter Stegen en Mark Flekken zouden op het lijstje van technisch directeur Jordi Cruijff staan.

Ajax heeft in aanloop naar komend seizoen een nieuwe eerste doelman nodig. Afgelopen seizoen werd Vitezslav Jaros gehuurd van Liverpool, maar hij keert deze zomer terug naar Engeland. Daarnaast werd Maarten Paes afgelopen winter gehaald als tweede keeper, maar door een ernstige blessure van Jaros stond hij al tien duels onder de lat. In die wedstrijden liet de Indonesiër goed keeperswerk zien, maar in het meevoetballen schoot hij tekort.

Artikel gaat verder onder video

Het keepersgilde van Ajax bestaat verder uit Joeri Heerkens en Paul Reverson, allebei twintig jaar oud. Zij lijken echter allebei nog niet klaar te zijn voor een vaste plek onder de lat in Ajax 1, waardoor het volgens VI waarschijnlijk is dat een van hen zal worden verhuurd. Het weekblad stelt dat Cruijff dus op zoek zal gaan naar een nieuwe eerste doelman en mikt op een ervaren naam. Daarbij worden Ter Stegen, Flekken en Iñaki Peña genoemd.

Het is niet de eerste keer dat Ajax in verband wordt gebracht met Ter Stegen. De Duitser mocht afgelopen winter op huurbasis vertrekken bij FC Barcelona en werd gelinkt aan een stap naar Amsterdam, maar hij koos ervoor naar Girona te gaan. Flekken speelt sinds afgelopen zomer voor Bayer Leverkusen en is daar vaste eerste keuze onder de lat, dus of zijn komst haalbaar is, zal nog moeten blijken. De 27-jarige Peña wordt dit seizoen door Barcelona verhuurd aan Elche en begon het seizoen als basisspeler, maar sinds halverwege februari kwam hij geen minuut meer in actie.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Bizar: 'Cruijff laat scoutingsafdeling Ajax volledig links liggen'

  • wo 13 mei, 15:05
  • 13 mei 15:05
  • 6
Michel als trainer van Girona

BILD: 'Míchel niet geïnteresseerd in Ajax, Leverkusen zoekt contact'

  • wo 13 mei, 13:00
  • 13 mei 13:00
  • 7
9 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.546 Reacties
1.068 Dagen lid
17.136 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De grabbelton is weer open Ter Stegen, ook Flekken ik denk weer gebakken lucht

Jopie14
299 Reacties
100 Dagen lid
333 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik krijg er Flekken van. In mijn nek.

FeyFan2023
45 Reacties
1.085 Dagen lid
114 Likes
FeyFan2023
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Droom lekker verder daar in de Arena: wat denk je hoe aantrekkelijk het voor Flekken is van een topcompetitie naar de Eredivisie, van gegarandeerd top-europees voeltbaal naar heeeel misschien Conference Legue (of helemaal niks en dat denk ik eerder)? Ik noem het arrogante dromen....en ze moeten ook eerst nog eens 17 spelers kwijt voor ze iets te spenderen hebben. Ga maar lekker spelen in het sprookjesbos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.546 Reacties
1.068 Dagen lid
17.136 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De grabbelton is weer open Ter Stegen, ook Flekken ik denk weer gebakken lucht

Jopie14
299 Reacties
100 Dagen lid
333 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik krijg er Flekken van. In mijn nek.

FeyFan2023
45 Reacties
1.085 Dagen lid
114 Likes
FeyFan2023
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Droom lekker verder daar in de Arena: wat denk je hoe aantrekkelijk het voor Flekken is van een topcompetitie naar de Eredivisie, van gegarandeerd top-europees voeltbaal naar heeeel misschien Conference Legue (of helemaal niks en dat denk ik eerder)? Ik noem het arrogante dromen....en ze moeten ook eerst nog eens 17 spelers kwijt voor ze iets te spenderen hebben. Ga maar lekker spelen in het sprookjesbos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mark Flekken

Mark Flekken
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Leeftijd: 32 jaar (13 jun. 1993)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leverkusen
23
0
2024/2025
Brentford
37
0
2023/2024
Brentford
37
0
2022/2023
Freiburg
34
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws