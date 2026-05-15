Ajax wil deze zomer een ervaren eerste doelman halen, zo weet clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International. Onder meer de namen van Marc-André Ter Stegen en zouden op het lijstje van technisch directeur Jordi Cruijff staan.

Ajax heeft in aanloop naar komend seizoen een nieuwe eerste doelman nodig. Afgelopen seizoen werd Vitezslav Jaros gehuurd van Liverpool, maar hij keert deze zomer terug naar Engeland. Daarnaast werd Maarten Paes afgelopen winter gehaald als tweede keeper, maar door een ernstige blessure van Jaros stond hij al tien duels onder de lat. In die wedstrijden liet de Indonesiër goed keeperswerk zien, maar in het meevoetballen schoot hij tekort.

Het keepersgilde van Ajax bestaat verder uit Joeri Heerkens en Paul Reverson, allebei twintig jaar oud. Zij lijken echter allebei nog niet klaar te zijn voor een vaste plek onder de lat in Ajax 1, waardoor het volgens VI waarschijnlijk is dat een van hen zal worden verhuurd. Het weekblad stelt dat Cruijff dus op zoek zal gaan naar een nieuwe eerste doelman en mikt op een ervaren naam. Daarbij worden Ter Stegen, Flekken en Iñaki Peña genoemd.

Het is niet de eerste keer dat Ajax in verband wordt gebracht met Ter Stegen. De Duitser mocht afgelopen winter op huurbasis vertrekken bij FC Barcelona en werd gelinkt aan een stap naar Amsterdam, maar hij koos ervoor naar Girona te gaan. Flekken speelt sinds afgelopen zomer voor Bayer Leverkusen en is daar vaste eerste keuze onder de lat, dus of zijn komst haalbaar is, zal nog moeten blijken. De 27-jarige Peña wordt dit seizoen door Barcelona verhuurd aan Elche en begon het seizoen als basisspeler, maar sinds halverwege februari kwam hij geen minuut meer in actie.