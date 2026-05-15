Couhaib Driouech heeft in een openhartig interview met Voetbal International laten weten dat hij ontevreden is over zijn huidige rol bij landskampioen PSV. De 24-jarige buitenspeler vindt dat hij meer waardering en speelminuten verdient in Eindhoven. Als zijn perspectief onder trainer Peter Bosz niet verandert, sluit de aanvaller een zomers vertrek niet uit.

PSV nam de vleugelaanvaller in 2024 voor 3,5 miljoen euro over van Excelsior. Sindsdien fungeert de Marokkaans-Nederlandse speler voornamelijk als reservespeler. Tegenover Voetbal International blikt hij terug op een wisselvallig jaar. "Er waren veel hoogtepunten, vooral in de Champions League", vertelt hij. "En ook momenten dat het even niet meezat of dat ik boos of verdrietig was. Die horen er ook bij. Maar, eerlijk gezegd had ik er wel meer van verwacht".

Driouech wijst naar indrukwekkende cijfers in Europa

Artikel gaat verder onder video

Ondanks zijn reserverol kwam de rechtspoot dit seizoen in alle competities tot 39 officiële duels, waarin hij negen keer scoorde en acht assists afleverde. Vooral op het hoogste Europese podium liet hij zich gelden. "Ik vind wel dat ik meer verdien, meer waardering kan krijgen", stelt de ex-speler van Excelsior. "Drie doelpunten en twee assists in zes wedstrijden Champions League is niet normaal. Meer waardering zit uiteindelijk ook in speelminuten. Maar uiteindelijk moet ik ook gewoon goed zijn. Beter zijn. Dan komt het vanzelf". De bijrol viel hem zwaar, maar hij benadrukt dat hij vervelend heeft opgesteld. "Met die situaties moet ik omgaan en dat is niet altijd makkelijk geweest, al denk ik dat ik me altijd professioneel heb gedragen richting de club en gas heb gegeven op trainingen", aldus de aanvaller.

Hoewel het contract van de dribbelaar in het Philips Stadion nog doorloopt tot medio 2029, is het de vraag of hij volgend seizoen nog het rood-wit draagt. "Ik wil sowieso gaan spelen", is Driouech stellig. "Als dat hier is, is dat hier. Zo niet, moet ik verder gaan kijken. Ik ben op het punt gekomen dat ik weet dat ik het kan en ik het ook heel graag wil laten zien. Als dat niet hier is, zou het ergens anders moeten zijn, maar ik zou er ook niet bang voor zijn om een nieuwe uitdaging aan te gaan".