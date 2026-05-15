Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan DR Congo.

Na meer dan een halve eeuw afwezigheid op het hoogste podium, is DR Congo eindelijk weer van de partij. De ploeg uit Centraal-Afrika wordt door velen gezien als een van de outsiders die kunnen verassen op het WK.

De weg naar kwalificatie

De route naar dit WK was voor DR Congo lange weg. In de eerste fase van de kwalificatie zaten ze in een lastige poule met Senegal, Togo, Mauritanië, Soedan en Zuid-Soedan. Hoewel de ploeg goed presteerde, eindigden ze als tweede achter Senegal. Ze hoorden bij vier beste nummers twee van Afrika, waardoor de droom om zich te plaatsen voor een WK in leven bleef.

In de halve finale van de CAF play-off won Congo knap met 1-0 van het sterke Kameroen. De finale tegen Nigeria was een zenuwslopende kraker die na 120 minuten in 1-1 eindigde, waarna Congo de penaltyreeks won. Als allerlaatste horde wachtte de intercontinentale finale tegen Jamaica. Door een zwaarbevochten 1-0 overwinning plaatsten de Congolezen na meer dan halve eeuw voor het WK 2026.

Programma WK 2026

DR Congo is ingedeeld in Groep K, waarin zeker kansen liggen voor de Congolezen. Dit komt mede doordat dit jaar ook de beste nummers drie doorgaan naar de knock-outfase. Op de FIFA-ranking staat DR Congo momenteel op plek 46. Ter vergelijking: Portugal staat 5e, Colombia 13e en Oezbekistan 50e.

17 juni – 19:00 uur: Portugal – DR Congo in Houston

24 juni – 04:00 uur: Colombia – DR Congo in Zapopan

28 juni – 01:30 uur: DR Congo – Oezbekistan in Atlanta

Terugblik van vorige WK’s

DR Congo deed pas één keer eerder mee aan een WK. Dat was lang geleden, in 1974. Toen heette het land nog Zaïre. Die deelname verliep niet zo best: ze verloren alle wedstrijden en scoorden zelfs geen enkel doelpunt. Deze zomer hebben ze dus één groot doel: hun eerste goal en hun eerste overwinning ooit op een WK pakken.

Bekende namen

De selectie van DR Congo beschikt over een aantal bekende namen die zowel ervaring als kwaliteit met zich meebrengen. Eén van die spelers is Aaron Wan-Bissaka. De rechtsback van West Ham United maakte eerder naam in Engeland bij Crystal Palace en Manchester United. Lange tijd werd hij gezien als een groot talent in de Premier League. Hoewel hij ook voor Engeland had kunnen kiezen, besloot hij uiteindelijk voor DR Congo uit te komen. Op het veld staat hij bekend als een fysiek sterke, snelle en behendige verdediger die vooral in één-tegen-één situaties moeilijk te passeren is.

Voorin kan DR Congo rekenen op de ervaring en doelgerichtheid van Cédric Bakambu. De spits, met zowel Franse als Congolese roots, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd bij clubs als Villarreal CF en Galatasaray SK, en speelt tegenwoordig voor Real Betis. Bakambu is bovendien de all-time topscorer van DR Congo, met 21 doelpunten voor het nationale team.

Achterin vormt Axel Tuanzebe een andere belangrijke kracht. Ook hij heeft een verleden bij Manchester United en deed daarnaast ervaring op bij Aston Villa. Inmiddels speelt hij voor Burnley, waar hij is uitgegroeid tot een vaste waarde. Tuanzebe is een snelle en fysiek sterke verdediger die zowel centraal als op de rechtsbackpositie uit de voeten kan. Net als Wan-Bissaka blinkt hij uit in één-tegen-één duels, wat hem een betrouwbare kracht maakt in de defensie.

Het menselijke standbeeld

Terwijl de spelers van DR Congo op het veld alles geven, valt er op de tribune ook iemand op juist omdat hij stil blijft staan. Michel Kuka Mboladinga, beter bekend als ‘Lumumba’, is een bekende supporter. Door zijn bril en kapsel lijkt hij op Patrice Lumumba, de vermoorde onafhankelijkheidsheld van Congo.

Tijdens wedstrijden staat hij de hele tijd rechtop, zonder te bewegen, met één arm in de lucht. Bij de laatste Africa Cup hield hij dit zelfs 438 minuten vol. Dat doet hij niet zomaar: het is een boodschap voor vrede in Oost-Congo, waar nog steeds veel onrust is. Zijn actie werd wereldwijd bekend toen Mohamed Amoura hem een keer nadeed en belachelijk maakte. Daar kwam veel kritiek op, maar uiteindelijk spraken de twee het uit en werd het weer goedgemaakt.

WK kansen

DR Congo behoort misschien niet tot de grote favorieten voor het WK, maar het is zeker een ploeg die kan verrassen. De kans om de knock-outfase te bereiken is realistisch, zeker met de kwaliteit die er in de selectie zit.

Met een sterke mix van ervaring en talent kunnen de Congolezen het grote landen lastig maken. Bovendien speelt ook de steun van het volk een belangrijke rol. Die passie en trots geven het team vaak net dat extra zetje. En dan is er natuurlijk nog Michel Kuka Mboladinga, het ‘menselijke standbeeld’, dat symbool staat voor hoop en doorzettingsvermogen.