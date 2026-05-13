Feyenoord kan flink cashen: aanbiedingen voor Quinten Timber en Igor Paixão

Quinten Timber en kunnen deze zomer vertrekken bij Olympique Marseille. Volgens L'Équipe zijn er al concrete aanbiedingen binnengekomen voor de twee voormalig Feyenoorders, nog voordat de transfermarkt officieel is geopend. De belangstelling komt op een moment waarop Marseille financieel onder zware druk staat en zich voorbereidt op een ingrijpende reorganisatie.

De Franse topclub ziet Grégory Lorenzi binnenkort aantreden als nieuwe sportief directeur. De 42-jarige bestuurder komt over van Stade Brest, maar treft in Zuid-Frankrijk direct een complexe situatie aan. Met nog één Ligue 1-wedstrijd te gaan staat vast dat Marseille zich niet gaat kwalificeren voor de Champions League. Dat heeft grote gevolgen voor de begroting van de club, die grotendeels leunt op inkomsten uit de Champions League.

Interesse in Timber en Paixão

Nog voor Lorenzi officieel begonnen is, liggen er volgens L'Équipe al aanbiedingen op tafel voor Timber en Paixão. Opvallend, want beide spelers zijn pas bezig aan hun eerste seizoen in Frankrijk en beschikken bovendien over langdurige contracten tot medio 2030. Paixão speelde het gehele seizoen en Timber is pas sinds januari actief in de havenstad. Vooral Paixão wordt intern gezien als een speler die een hoge marktwaarde vertegenwoordigt.

Marseille houdt ondertussen rekening met een zomer waarin meerdere spelers moeten vertrekken. Binnen de club zou al rekening worden gehouden met contractontbindingen, het afbouwen van salariskosten en de verkoop van belangrijke krachten. Dat proces wordt extra ingewikkeld doordat verschillende spelers al gesprekken met de clubleiding hebben aangevraagd, terwijl anderen maandenlang niets meer vernamen over hun toekomst.

Feyenoord kan profiteren van transfers

Transfers van Paixão en Timber kunnen een financiële opsteker betekenen voor Feyenoord. Naar verluidt heeft de club recht op 30% van de winst die Marseille zou maken op Paixão, die voor minstens 30 en maximaal 35 miljoen euro overkwam. Volgens de website FR12 heeft Feyenoord ook op Timber een doorverkooppercentage, al is de hoogte daarvan onbekend. Omdat hij naar verluidt voor slechts 4,5 miljoen euro verkaste, kan de winst hoog uitvallen en daarmee ook het aandeel waar Feyenoord recht op heeft.

Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Paixão momenteel een transferwaarde van 38,8 miljoen en is Timber 25 miljoen euro waard.