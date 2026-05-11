heeft maandagavond bij Rondo laten weten dat Ajax nog altijd op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen. Dat betekent dat Óscar García sowieso vertrekt als oefenmeester van de Amsterdammers. Míchel lijkt op zijn beurt op weg naar de Johan Cruijff Arena.

Klaassen geeft bij het praatprogramma van Ziggo Sport aan dat Jordi Cruijff nauw betrokken is bij het eerste elftal. “Hij is heel druk met volgend seizoen. We hebben nog geen trainer en hij wil van veel jongens afscheid nemen, terwijl er ook veel nieuwe spelers moeten komen”, aldus de aanvoerder.

Youri Mulder gooit een balletje op: “Die Míchel komt, toch?”, vraagt de technisch directeur van Schalke 04, doelend op de column van Henk Spaan.

Klaassen leest die geruchten ook: “Ja, dat schijnt. Ik weet niet of het al rond is.” De middenvelder sprak in ieder geval al met Girona-speler Daley Blind over de Spaanse oefenmeester. “Die was in ieder geval heel positief over hem, zelfs toen hij niet speelde. Dat zie ik als een positief iets.”

Over Blind gesproken: Wytse van der Goot denkt direct aan een Ajax-terugkeer. “Dat zou goed zijn”, reageert Klaassen daar nuchter op.