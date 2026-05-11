De terugkeer van Dick Advocaat – en het opstappen van Fred Rutten – bij de nationale ploeg van Curaçao maakt de tongen los in voetbalminnend Nederland. Op sociale media klinkt stevige kritiek en wordt gesproken over ‘karaktermoord’ door Vandaag Inside-hoofdrolspelers Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Toen Advocaat eind februari bekendmaakte te stoppen als bondscoach van Curaçao, was de teleurstelling groot bij Vandaag Inside. De programmamakers spraken meermaals uit het jammer te vinden dat de 78-jarige trainer een stap terugdeed, maar begrepen zijn besluit wel.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen week ontstond echter een nieuw hoofdstuk rondom de ervaren trainer. Volgens Derksen zou de spelersgroep van Curaçao ‘helemaal klaar’ zijn geweest met Fred Rutten. Die uitspraken vormden het startsein van een veelbewogen week. Het onderwerp bleef vervolgens dagelijks terugkomen, totdat de Curaçaose bond duidelijkheid gaf en liet weten dat Rutten aanblijft als bondscoach op het WK. Dat besluit viel vervolgens slecht bij sponsor Corendon.

De bom barstte maandag volledig toen bekend werd dat Rutten alsnog opstapte als bondscoach. Het Algemeen Dagblad meldt dat Advocaat per direct terugkeert bij The Blue Wave. Dat nieuws zorgt voor de nodige commotie. Vandaag Inside deelde het bericht op X, waarna het werd overspoeld met negatieve reacties.

“Hebben jullie nu je zin? Waardeloos volk zijn jullie: jullie gaan letterlijk en figuurlijk over lijken”, luidt een woedende reactie. “Heeft jullie karaktermoord op Rutten toch geholpen! Hoe voelt zoiets? Gewoon schaamteloos met een grijns op je mond dit nieuws aanhoren? Heel eng en vies”, schrijft een ander. Hieronder een bundeling van de kritiek op Vandaag Inside.