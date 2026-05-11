Valentijn Driessen komt met opvallend nieuwtje over Dick Advocaat

Dick Advocaat schuift tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal aan als gast bij het televisieprogramma Vandaag Inside. Valentijn Driessen heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf onthuld dat de 78-jarige trainer plaatsneemt aan de talkshowtafel, nu een terugkeer als bondscoach van Curaçao definitief van de baan is.

In de podcast kwam Driessen met het volgende opvallende nieuwtje: "Dick Advocaat wordt de eerste kandidaat. Hij gaat in de uitzending zitten, wat ik ervan begrepen heb, als hij geen bondscoach van Curaçao wordt." De komst van Advocaat valt samen met de grootschalige plannen van Talpa Network rondom het eindtoernooi. Eerder deze week werd bekend dat het mediabedrijf een overeenkomst heeft gesloten met de NOS om samenvattingen van alle WK-wedstrijden op televisie uit te zenden. Hierdoor mag Vandaag Inside, dat tijdens het toernooi onder de naam Vandaag Inside Oranje wordt uitgezonden, gebruikmaken van officiële beeldfragmenten. "Dat hebben ze slim gedaan", oordeelt Driessen over deze televisierechten. De journalist vermoedt overigens dat de programmamakers Advocaat stiekem liever als bondscoach op het toernooi hadden gezien. "Misschien dat hij nog naar het WK gaat, want volgens mij hebben ze bij VI liever dat hij naar het WK gaat, als ik iedere avond de uitzending bekijk, dan dat hij die ene avond daar aan tafel zit", zo klinkt het.

De afgelopen dagen werd er volop gespeculeerd over een mogelijke rentree van Advocaat bij Curaçao. Presentator Wilfred Genee beweerde in de uitzending zelfs dat de oefenmeester nog altijd een optie was voor het eiland. Inmiddels is echter duidelijk dat Advocaat, die momenteel ook actief is als adviseur van Feyenoord-trainer Robin van Persie, niet terugkeert en dat Fred Rutten de scepter zwaait tijdens het WK. Deze beslissing van de Curaçaose voetbalbond heeft grote gevolgen gehad voor de relatie met hoofdsponsor Corendon. Topman Atilay Uslu is zwaar teleurgesteld dat Advocaat niet is teruggehaald en heeft besloten dat de reisorganisatie na het toernooi stopt als geldschieter van het nationale elftal.

Hoe Driessen precies aan de informatie over de nieuwe televisierol van de voormalige bondscoach komt, blijft in het midden. Aan het einde van de podcast wordt hem gevraagd of hij zijn mond voorbij heeft gepraat. "Nee. Ik heb dat gehoord. Ik weet niet eens van wie ik het heb gehoord", besluit Driessen.