Van Overeem doet onthulling over strijd tussen Weghorst en Jahanbakhsh

De onderlinge strijd om de topscorerstitel tussen en in het seizoen 2017/2018 zorgde destijds voor een opvallende spanning binnen de selectie van AZ. Dat stelt , die in dat voetbaljaar samen met beide aanvallers in Alkmaar speelde. Volgens de middenvelder van sc Heerenveen was de focus op de persoonlijke doelpuntenrace in de slotfase van de competitie soms groter dan de aandacht voor het teambelang.

In het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie op ESPN blikt Van Overeem terug op de ontknoping van dat seizoen. Voorafgaand aan de laatste speelronde stond Jahanbakhsh op achttien treffers, terwijl Weghorst er zestien achter zijn naam had staan. "Het leefde meer bij Wout dan bij Ali had ik het idee", vertelt de middenvelder. Volgens hem zorgde de drang van de spits van Ajax voor frictie binnen de spelersgroep. "Het was soms echt heel ongemakkelijk", aldus Van Overeem over de sfeer in de kleedkamer.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het afsluitende competitieduel met PEC Zwolle bereikte de rivaliteit een kookpunt. In een wedstrijd waarin beide aanvallers vaker het net vonden, hielden zij vooral elkaars productie scherp in de gaten. "Bij ieder doelpunt van Ali rende Wout naar het doel om de bal te pakken. Hij is echt een winnaar", herinnert Van Overeem zich. Uiteindelijk trok Jahanbakhsh aan het langste eind door drie keer te scoren, waarmee hij met 21 doelpunten de topscorerstitel van de Eredivisie opeiste. Weghorst vond in diezelfde wedstrijd twee keer het net en eindigde op achttien treffers.

Van Overeem zelf bewandelde na zijn vertrek uit Alkmaar een gevarieerde route in de voetbalwereld. Na een periode van vier seizoenen bij FC Utrecht en twee landstitels in Israël met Maccabi Tel Aviv, keerde hij afgelopen zomer transfervrij terug naar Nederland om bij sc Heerenveen te tekenen. In Friesland groeide hij dit seizoen uit tot een vaste waarde op het middenveld en leverde hij al negen assists dit seizoen. Zondag ontbreekt hij echter in de wedstrijdselectie voor het uitduel met NAC Breda vanwege een schorsing.