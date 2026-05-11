Schandaal bij Kaapverdië vlak voor WK: speler verdacht van seksueel geweld

Een speler van het nationale elftal van Kaapverdië wordt onderzocht door de politie van Nieuw-Zeeland na een melding van vermeend seksueel geweld in een hotel in Auckland. De zaak zou zich hebben afgespeeld tijdens de FIFA Series in maart, het internationale vierlandentoernooi dat werd georganiseerd in samenwerking met de wereldvoetbalbond.

Volgens informatie van de New Zealand Herald vond het vermeende incident plaats in het teamhotel van Kaapverdië, enkele uren na het duel met Chili op vrijdag 27 maart in Eden Park. De klacht richt zich op een speler uit de selectie van het Afrikaanse land, dat komende maand debuteert op het WK in Noord-Amerika. Het zou gaan om een speler die normaal gesproken zeker is van een plek in de WK-selectie.

De Nieuw-Zeelandse politie bevestigt dat er een onderzoek loopt naar een melding van seksueel geweld. “We kunnen bevestigen dat er onderzoek wordt gedaan naar een aangifte die op 10 april 2026 is binnengekomen in het centrum van Auckland. Op dit moment kunnen we daar verder niets over zeggen”, luidt de verklaring. Veel details over het vermeende geweld zijn dan ook niet bekend.

De krant meldt daarnaast dat de politie camerabeelden van het hotel heeft opgevraagd als onderdeel van het onderzoek. Het hotel zelf wilde niet reageren.

FIFA pas deze week op de hoogte gebracht

Een bron dicht bij de zaak stelt dat de vrouw die de klacht indiende het sinds het vermeende incident zwaar heeft. Wereldvoetbalbond FIFA liet via een woordvoerder in Zwitserland weten voorlopig geen inhoudelijk commentaar te geven zolang het onderzoek loopt.

Op de vraag of de wereldvoetbalbond een eigen onderzoek start, laat men weten dat het 'te vroeg' is om daar uitspraken over te doen. Volgens de berichtgeving was FIFA tot deze week niet op de hoogte van het politieonderzoek in Nieuw-Zeeland.

De bond zou inmiddels wel van plan zijn om navraag te doen bij de Nieuw-Zeelandse voetbalbond, die als gastheer optrad tijdens het toernooi. Ook die organisatie gaf aan momenteel geen commentaar te kunnen geven. De voetbalbond van Kaapverdië reageerde vooralsnog niet op verzoeken om uitleg.

Kaapverdië bereidt zich voor op historisch WK

De FIFA Series werden in 2024 in het leven geroepen om nationale ploegen uit verschillende continenten vaker tegen elkaar te laten spelen. In Auckland kwamen naast Kaapverdië ook Nieuw-Zeeland, Finland en Chili in actie. FIFA nam daarbij het grootste deel van de organisatiekosten voor zijn rekening, waaronder de vluchten en hotelaccommodaties van de deelnemende landen.

Kaapverdië arriveerde op 22 en 23 maart in Nieuw-Zeeland. De ploeg verloor eerst met 4-2 van Chili en versloeg later Finland na strafschoppen, nadat het duel na negentig minuten in 1-1 was geëindigd.

Voor de eilandstaat voor de kust van Senegal wacht volgende maand een historisch moment: de eerste deelname ooit aan een WK. De Blue Sharks treffen in Groep H Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië.