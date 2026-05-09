Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Senegal.

Voor de derde keer op rij staat Senegal op een wereldkampioenschap. Daarmee bevestigen de Lions of Teranga hun status als een van de sterkste voetbalnaties van Afrika. Toch leeft boven alles één herinnering voort: het sensationele WK van 2002, toen Senegal bij zijn debuut direct de kwartfinales bereikte.

Pape Thiaw moet Senegal opnieuw laten dromen

De leiding ligt in handen van Pape Thiaw, een man die de historische WK-run van 2002 zelf van dichtbij meemaakte als speler. Hij verzorgde destijds zelfs de assist bij de beslissende treffer tegen Zweden in de achtste finales.

Na jarenlang assistent te zijn geweest van succescoach Aliou Cissé kreeg Thiaw eind 2024 definitief het vertrouwen als hoofdtrainer – en dat bleek een schot in de roos.

Onder zijn leiding bleef Senegal ongeslagen in de kwalificatiecampagne en boekte het aansprekende resultaten, waaronder een indrukwekkende oefenzege op Engeland. In januari dacht Senegal de Afrika Cup te winnen, maar die werd later toch toegekend aan Marokko.

“We moeten blijven geloven dat Senegal met de besten kan concurreren”, stelde Thiaw eerder. “Deze ploeg heeft karakter, ervaring en kwaliteit.”

Programma WK 2026: direct kraker tegen Frankrijk

Senegal wacht meteen een loodzware openingswedstrijd tegen topfavoriet Frankrijk. Juist dat duel roept herinneringen op aan de historische stunt van 2002, toen Senegal de regerend wereldkampioen met 1-0 versloeg in de openingswedstrijd van het WK.

Speelschema Senegal (Groep I):

16 juni - 21:00 uur: Frankrijk - Senegal (New York/New Jersey)

23 juni - 02:00 uur: Noorwegen - Senegal (New York/New Jersey)

26 juni - 21:00 uur: Senegal - Irak (Toronto)

Voor Senegal kan vooral het tweede groepsduel met Noorwegen cruciaal worden in de strijd om een plek in de knock-outfase.

WK-historie: van sensationeel debuut tot gevestigde naam

Weinig landen maakten zo’n entree op het WK als Senegal in 2002. Bij hun allereerste deelname schokten de West-Afrikanen direct de voetbalwereld door titelverdediger Frankrijk te verslaan.

Met sterren als El Hadji Diouf, Papa Bouba Diop en Henri Camara groeide Senegal uit tot een van de sensaties van het toernooi.

De kwartfinale tegen Turkije betekende uiteindelijk het einde van het sprookje, maar de impact bleef enorm. Alleen het Marokko van 2022 wist als Afrikaans land nóg verder te komen.

Tijdens het WK van 2022 bereikte Senegal opnieuw de knock-outfase. Na een moeizame start tegen Nederland knokte het land zich langs Qatar en Ecuador naar de achtste finales, waar Engeland uiteindelijk te sterk bleek.

Bekende namen bij Senegal

De absolute leider blijft vanzelfsprekend Sadio Mané, tegenwoordig actief bij Al-Nassr. Ook Idrissa Gueye brengt bakken ervaring mee. De middenvelder speelde jarenlang op het hoogste niveau in Engeland en Frankrijk en blijft cruciaal in de balans van het elftal.

Grote zorgen zijn er echter rondom captain Kalidou Koulibaly. De ervaren verdediger liep begin april bij Al-Hilal een zware dijbeenblessure op, waarbij later zelfs een spierscheur werd vastgesteld. Zijn deelname aan het WK is daardoor twijfelachtig.

Een mogelijke absentie van Koulibaly zou een enorme klap betekenen voor Senegal, aangezien de verdediger al jarenlang de defensieve leider van het elftal is. Bondscoach Thiaw beschikt echter over alternatieven als Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck en talentvolle namen als Ousmane Diao en Arouna Sangante.

Kan Senegal opnieuw voor een mondiale schok zorgen?

Senegal beschikt opnieuw over een fysiek sterke, ervaren en technisch vaardige selectie. De ploeg weet inmiddels wat er gevraagd wordt op het hoogste podium en straalt meer volwassenheid uit dan ooit tevoren. Maar veel zal afhangen van de fitheid van Koulibaly én de vorm van Mané.

De herinnering aan 2002 leeft nog altijd voort in Dakar. Nu rijst de vraag: kan deze generatie opnieuw geschiedenis schrijven – en dit keer misschien nóg verder gaan?